Nuoto | Mondiali juniores 2019 Budapest Azzurri di bronzo nella 4×100 stile libero!

Nuoto - Mondiali Juniores 2019. Italia d’assalto ma quante stelle brillano a Budapest : E’ un’Italia d’assalto quella che si presenta al via dei Campionati Mondiali Juniores di Budapest che scattano domani alla Duna Arena di Budapest, sempre più casa degli sport acquatici. E’ l’ultimo appuntamento della stagione che arriva a un mese dai Campionati Mondiali, evento per cui tutti o quasi gli atleti del mondo hanno finalizzato la preparazione e a quasi due mesi dall’appuntamento europeo Juniores che ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : Benedetta Pilato - stellina italiana a Budapest : Gioia e lacrime: è questa l’immagine rimasta negli occhi degli appassionati, pensando a Benedetta Pilato. Quell’argento magico nella finale dei 50 rana donne ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) è qualcosa che mette i brividi. Lei, 14 anni e non sentirli, ha dato un contributo importante a una spedizione azzurra che mai tanto bene aveva fatto in una rassegna iridata. Per molti dei nostri eroi è tempo di meritate ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : l’elenco dei convocati dell’Italia. Pilato - Burdisso e Ceccon le stelle : La lunga stagione del Nuoto non è certo terminata con i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). Un’altra rassegna iridata ci attende, dedicata agli atleti junior che saranno in gara dal 20 al 25 agosto a Budapest (Ungheria). Sarà la Parigi dell’Est, dunque, teatro di sfide interessanti e l’Italia, reduce dal grande campionato disputato in Asia, vuol confermarsi anche a livello giovanile. I punti di riferimento della compagine ...

Vincenti e sconosciuti - chi sono gli eroi dei quattro Mondiali di pallaNuoto : Chiedimi chi era Cesare Rubini. O Eraldo Pizzo. O Fritz Dennerlein e Paolo Caldarella e del perché li mettiamo insieme. O Gianni Lonzi e Gianni De Magistris. O Peppino e Marco D’Altrui. O Franco e Pino Porzio. O Mario Fiorillo e Sandro Campagna. O Maurizio Felugo. O Gonzalo Echenique e Mike Bodegas.

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - rimandata ma non bocciata a Gwangju. Serve uno step mentale : Il Nambu University Municipal Aquatics Center di Gwangju (Corea del Sud) ha chiuso i battenti e per l’Italia sono stati i Mondiali 2019 di Nuoto del trionfo: 8 medaglie (3 ori, 2 argenti, 3 bronzi), 23 finalisti e 19 primati italiani assoluti battuti. Numeri che non si erano mai visti e depongono in favore dell’operato della compagine guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini. E’ evidente che alcune controprestazioni vi siano ...

Mondiali di Nuoto in Corea : rientrata in Italia la 14enne Benedetta Pilato : Ha stupito tutto il mondo dello sport la 14enne pugliese Benedetta Pilato, che negli scorsi giorni ha vinto un prestigioso argento ai Mondiali di nuoto che si sono disputati in Corea. Lo ha fatto nella sua specialità, ovvero i 50 rana. Quando la ragazza ha toccato il blocco era incredula: secondo posto, subito dietro a Lilly King, arrivata prima. Le due si sono distanziate solo di 16 centesimi, per cui per "Benny", così come la chiamano ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i promossi e bocciati dell’Italia. Federica Pellegrini - Stella Polare di un gruppo d’eccellenza : Bisogna essere sinceri. Dispiace che sia tutto finito. La settimina di gare dei Mondiali di Nuoto 2019 a Gwangju (Corea del Sud) ha regalato spettacolo ed emozioni al pubblico e i tifosi italiani possono ritenersi soddisfatti di quanto la Nazionale azzurra ha saputo fare nelle acque sudcoreane. Per questo, tracciare un bilancio, in fatto di promossi e di bocciati, porta ad una conclusione semplice. I promossi – Il gruppo nostrano, nella ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Paltrinieri come si proietta alle Olimpiadi di Tokyo 2020? Si può vincere ma serve il 100% : Un oro, un argento, un bronzo e un pass olimpico in tasca: è questo il bilancio di Gregorio Paltrinieri al termine dei Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Nella rassegna iridata dal sapor di test a Cinque Cerchi, il carpigiano ha voluto verificare la propria consistenza in due settimane di gare, conciliando le acque libere e la piscina. I risultati sono stati positivi perché il successo negli 800 sl, migliorando il proprio primato ...

Nuoto - Mondiali 2019 : l’Italia ha fatto la storia a Gwangju. I numeri della Nazionale in Corea del Sud : Ammettiamolo, un po’ mancherà alzarci alle 03.00 italiane per assistere alle batterie. Quanti pensieri su quel che gli azzurri avrebbero potuto fare a Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di Nuoto. Storie di pronostici, storie di aspettative e storie di attese. Ebbene, la Nazionale italiana ha centrato il suo obiettivo. E’ stata l’edizione dei record: numero di medaglie (8) e finalisti (23). Cancellati i primati di ...

Mondiali - l'Italia fra le potenze del Nuoto a un anno dalle Olimpiadi : L'Italia si conferma una media potenza del nuoto mondiale a Gwangju chiudendo al sesto posto nel medagliere dietro le corazzate storiche della vasca: Cina che batte gli Usa 16 ori a 15; Russia al terzo posto davanti Australia e Ungheria. Per gli azzurri il bottino è di 4 ori, 6 argenti e 4 bronzi, incrementato proprio nell'ultima giornata grazie alla formidabile prestazione della 14enne Benedetta Pilato che ha conquistato il ...