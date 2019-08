Nuoto | la CAS rinvia l’udienza sul caso Sun Yang di almeno un mese

Nuoto - Mondiali 2019 : lo strano caso di Florian Wellbrock. Fuori dalla finale degli 800 sl - oro 4 giorni dopo nei 1500 sl : E’ il Mondiale delle resurrezioni improvvise, dei crolli, della caduta degli Dei e dei super giovani. Anche in un contesto del genere dove dare per scontato qualsiasi risultato esponeva a errori di valutazione marchiani, c’è un cammino anomalo che salta all’occhio ed è quello del tedesco Wellbrock, nuovo campione del mondo dei 1500 stile libero, l’uomo che ha detronizzato Paltrinieri prima dal trono europeo e poi da ...

Nuoto - Mondiali 2019 - sabato 27 luglio. IL PAGELLONE. Quadarella : l’argento più bello. Panziera : occasione persa. Pilato inarrestabile : SIMONA Quadarella 9.5: Gli 800 sono la gara che sembra disegnata per le caratteristiche di Katie Ledecky e non è un caso che sia al via nonostante una condizione ancora ballerina e deficitaria. Nessuno, finora, l’aveva insidiata a casa sua. Finora perchè oggi per 750 metri Quadarella costringe la più forte di tutte a resettare il computer e a mettersi a cercare la soluzione vincente come fosse una giocatrice di scacchi a caccia della mossa ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Margherita Panziera - che occasione persa! Rassegna iridata iniziata male e finita peggio : I fantasmi sono tornati, tutti assieme e alla fine l’impressione è che fossero lì già da un po’, per logorare la mente e prosciugare di energie Margherita Panziera. E’ un quarto posto che fa male, malissimo, quello della dorsista veneta ai Mondiali di Gwangju. Arrivata in Corea come una delle carte non da medaglia ma da oro per l’ItalNuoto, forte del miglior tempo mondiale stagionale, dalle tre vittorie negli scontri ...

Mondiali Nuoto 2019 – Il programma di domenica 28 luglio : le ultime occasioni di medaglia - poi calerà il sipario : Le ultime finali dei Mondiali di Nuoto 2019, poi calerà il sipario sulla kermesse di Gwangju: il programma di domenica 28 luglio È l’ultima giornata dei Mondiali di Nuoto 2019, poi sulla kermesse di Gwangju calerà il sipario. La giornata di domenica 28 luglio sarà l’ultima per tentare l’assalto alle medaglie d’oro. Come da consuetudine nelle prime ore del giorno in Italia ci saranno le batterie che metteranno in palio un posto per le ...

Diretta Mondiali Nuoto 2019/ Finali con Megli - Carraro e Castiglioni : orario : Diretta Mondiali nuoto 2019: le Finali degli italiani. Oggi a Gwangju occhio a Filippo Megli, Arianna Castiglioni e Martina Carraro.

Mondiali di Nuoto 2019 – Quanti record italiani a Gwangju : Megli in finale nei 200 sl - Castiglioni vince lo spareggio : Filippo Megli ed Arianna Castiglioni sorridono a Gwangju: record italiano e finale mondiale per i due azzurri in Corea del Sud Termina con due risultati positivi la seconda giornata di sfide in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju: in Corea del Sud anche Filippo Megli ed Arianna Castiglioni hanno staccato il pass per le finali. L’azzurro ha fermato il cronometro sull’1’45”76, segnando il nuovo record ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Carraro - Castiglioni e Megli da record - Sjoestroem sconfitta - Panziera nota dolente : Seconda giornata di gare a Gwangju (Corea del Sud) in questi Mondiali 2019 di Nuoto e la vasca asiatica ci ha riservato tanti riscontri interessanti, da approfondire con una certa attenzione. Partiamo dal successo, forse, più scontato, ovvero quello dei 100 rana maschili. Il campione di tutto Adam Peaty ha dominato, come da pronostico, l’atto conclusivo e lo stellare 57″14 appare normale solo perché ieri, in semifinale, il britannico ...

Nuoto - Mondiali 2019 : anche Arianna Castiglioni in finale nei 100 rana! Siglato il record italiano ex-aequo nello spareggio : Ha davvero dell’incredibile quanto appena accaduto ai Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Infatti Arianna Castiglioni ha Siglato il record italiano ex-aequo nei 100 rana, nuotando in 1’06?39 lo spareggio per la finale contro la belga Fanny Lecluyse. Viene così eguagliato il primato fatto registrare pochi minuti prima in semifinale da Martina Carraro. Domani l’Italia avrà così due atlete in finale, entrambe con record italiano, ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio. Italia meravigliosa : 4a Di Liddo nei 100 farfalla! Carraro e Castiglioni in finale con record italiano nei 100 rana! Megli cancella Brembilla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47: Si chiude qui la nostra DIRETTA. Appuntamento a questa notte alle 3 per un’altra giornata densa di emozioni all’Aquatic Center di Gwangju. Buon pomeriggio 14.46: Gli ori di oggi: MacNeil per il Canada nei 100 farfalla davanti a Sjostrom, Dressel (Usa) nei 50 farfalla, il primo oro della storia degli Stati Uniti in questa specialità, Peaty, dominante nei 100 rana uomini ma ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Martina Carraro vola in finale nei 100 rana con il record italiano. Castiglioni allo spareggio : L’Italia può sorridere grazie a Martina Carraro nelle semifinali dei 100 rana donne dei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud). La ligure firma il nuovo record italiano di 1’06″39, migliorando il primato da lei stessa detenuto e vecchio di tre anni (1’06″41). Una prova strategicamente ineccepibile per lei: passaggio nei primi cinquanta metri controllato (31″76) e poi una seconda vasca notevolissima da ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Sabbioni e Ceccon fuori dalla finale dei 100 dorso : Carraro super - spareggio per Castiglioni : Martina Carraro in finale, eliminati gli azzurri Sabbioni e Ceccon: spareggio invece per Castiglioni ai Mondiali di Gwangju Dopo il quarto posto di Elena Di Liddo nei 100 metri farfalla, altri italiani sono scesi in vasca ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: Simone Sabbioni e Thomas Ceccon hanno disputato la semifinale dei 100 metri dorsi, rimanendo però fuori dalla finale di domani. Gli azzurri hanno chiuso rispettivamente col 12° e 17° ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 22 luglio - Simona Quadarella lancia l’assalto ai 1500. Carraro - Castiglioni - Panziera - Sabbioni e Megli avanti nei 100 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.40: A metà gara la austriaca Kahler è in testa alla prima batteria dei 1500 donne 4.34: Iniziata la prima batteria dei 1500 stile donne. Nella seconda Quadarella e Gabbrielleschi 4.32: Vergognoso e senza senso il comportamento della Fina e dell’organizzazione dei Mondiali per quello che è accaduto. Ceccon esce di scena un’ora dopo aver gareggiato. E’ la prima volta che si ...

Nuoto - Mondiali 2019 : terzo tempo per Martina Carraro nelle batterie dei 100 rana - bene anche Arianna Castiglioni : C’è tanto azzurro nelle batterie dei 100 rana femminili al Nambu Acquatic Center, con il terzo tempo assoluto in 1:06.62 di Martina Carraro che si è presentata in acqua con una buona condizione fin dai primi metri e ha chiuso alle spalle solamente dell’americana Lilly King (1:06.31) e della russa Yuliya Efimova (1:06.58). La genovese è parsa voler tentare subito di tenere altissimo il ritmo, specialmente nella vasca di ritorno dove è ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il regolamento del torneo. Passaggio del turno - cosa succede in caso di arrivo a pari punti. In palio anche pass per Tokyo 2020 : Il conto alla rovescia sta per terminare: i Mondiali di Pallanuoto si svolgeranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 14 al 27 luglio. Il torneo femminile scatterà il 14 per esaurirsi il 26, mentre quello maschile inizierà il 15 e terminerà il 27. Il Settebello è inserito nel Girone D con Brasile, Giappone e Germania, mentre il Setterosa è inserito nel Girone D con Giappone, Cina ed Australia. regolamento DEL TORNEO Le sedici squadre di ciascun ...