Nokia 220 e Nokia 105 | effetto nostalgia e connettività 4G

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Nonostante i progressi tecnologici in ambito smartphone, i cosiddetti telefonini “vecchio stile” continuano a raccogliere ampi consensi di pubblico. Sono quei prodotti molto compatti, con schermo piccolo e tastiera fisica, che molti preferiscono agli smartphone con grandi schermi touch. HMD Global, l’azienda finlandese che sviluppa dispositivi a marchio, cavalca questa passione retrò con due nuovi modelli:220 4G e105. Entrambi indirizzati al mercato europeo, compiono un passo nella modernità, pur mantenendo un design vintage.220 4G aggiunge al modello in circolazione dal 2014 il supporto 4G, un browser che permette anche l’accesso ai social e di diversi giochi iconici del marchio, come ad esempio l’intramontabile Snake, con grafica modernizzata. Il rivestimento esterno è in policarbonato, all’interno c’è spazio per alloggiare due schede SIM ...

