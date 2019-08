Noi non ci saremo Renzi si chiama fuori dal nuovo governo

Open Arms. Spagna : perché non da Noi? L'Ong : sceneggiata : Il presidente di Open Arms Riccardo Gatti propone un trasferimento in Spagna in aereo dei 107 migranti rimasti sulla nave della Ong spagnola, al loro 18esimo giorno in mare, ostaggio del divieto del Viminale e in condizioni ormai critiche, sia dal punto di vista igienico-sanitario che psicologico. Ieri cinque migranti si sono tuffati in mare e sono stati poi recuperati dal personale di Open Arms. ...

Vertice Francia-Russia - Macron : “Proteste in piazza - Mosca rispetti i principi democratici”. Putin replica : “Noi non vogliamo gilet gialli” : I conflitti in Ucraina, Siria, Libia. Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran. Sono molti i temi sul tavolo del Vertice di Fort de Brégançon tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin. Nel corso del faccia a faccia, iniziato poco dopo le 17, il capo dell’Eliseo ha invitato il presidente russo a rispettare i principi democratici e quindi anche il diritto a protestare. Da oltre un mese a Mosca si registrano proteste contro ...

M5s : "Di Maio premier? Una fake news" |Il ministro : "Noi non vogliamo poltrone" : Il leader pentastellato: "In questa estate surreale leggo di tutto su futuri ruoli e incarichi. A noi interessa solo che il 22 agosto si voti il taglio dei parlamentari. Chi sfiducerà Conte eviterà tale misura"

Nadia Toffa - l’amico fisioterapista : «Non aveva paura di morire - era lei che confortava tutti Noi» : Nadia Toffa ha avuto sempre il sorriso sulla bocca, nonostante la malattia e tutte le difficoltà. A raccontare come Nadia viveva la sua condizione è stato sul Messaggero Fabrizio Gardina il medico che la “iena” ha ringraziato pubblicamente lo scorso maggio sui social. Nadia ammise che grazie a lui era tornata a stare in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia. Gardina è dottore in fisioterapia e riabilitazione, lavora nella ...

NADIA TOFFA/ 'Grazie - perché se il cancro è un dono Noi non siamo il nulla' : NADIA TOFFA è morta. Non è passato molto tempo da quando disse che il cancro è un dono. Parole che possono destare scandalo

Nadia Toffa - morta la conduttrice televisiva. Le Iene : “Per Noi non sarà più come prima” : Dopo una lunga battaglia contro il cancro è morta a 40 anni Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata delle Iene. Lo ha annunciato stamattina lo staff della trasmissione tv sulle proprie pagine social. “Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di ...

Gino Paoli : «Non siamo più il popolo del dubbio : dobbiamo tornare a essere Noi stessi» : Il cantautore si confessa, da Sapore di sale simbolo del boom a oggi: «Il disco è come una nave che dev'essere perfetta per navigare»

Beppe Grillo non vuole il voto : «No ai barbari». ?Di Maio : «Beppe è con Noi» : «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non...

Teresa Cilia non molla : 'La MenNoia va fermata - tra due o tre giorni dirò tutto' : Dopo aver visto che alcuni personaggi importanti si sono schierati pubblicamente dalla parte di Raffaella Mennoia, Teresa Cilia ha deciso di intervenire nuovamente su Instagram per commentare il tutto. Oltre ad aver puntato per l'ennesima volta il dito contro la redattrice di Uomini e Donne e il suo presunto comportamento scorretto, la bella siCiliana ha promesso ai suoi fan che tra due o tre giorni dirà tutto quello che sa, con tanto di prove ...

Giulia De Lellis e la dedica per il compleanno di Andrea Iannone : «Ecco cosa siamo Noi due» : Una dedica di Giulia De Lellis per il neo fidanzato Andrea Iannone, che oggi spegne 30 candeline. I due insieme hanno dimenticato i rispettivi ex, Andrea Damante e Belen Rodriguez, e da quando la...

U&D gossip : Serpa accusa la MenNoia di non essere imparziale - Teresa Cilia lo appoggia : Continuano le polemiche tra i personaggi di Uomini e Donne e neanche la dichiarazione di Maria De Filippi di eventuali cambiamenti e provvedimenti pare placare gli animi. Alcuni ex protagonisti e gli autori del reality continuano a scontrarsi sui social media, al punto che nella pagina ufficiale di U&D è apparso un post per cercare almeno di risolvere i vari problemi sorti soprattutto con Raffaella Mennoia. Saranno anche possibili denunce, ...