No alle scissioni | sì al nuovo partito

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Al di là del ribaltone che forse sta per nascere dopo la fallimentare gestione del governo giallo-verde, quello che emerge in modo inequivocabile è che il nodo da sciogliere adesso nel campo del centro sinistra, alternativo alla destra e al movimento antisistema e populista dei 5 Stelle, è quello di dar vita a un“costituzionale” che recuperi il progetto e la cultura politica del centro democratico, riformista e innovativo che ha caratterizzato per molto tempo la miglior stagione politica italiana. E, senza entrare nelle dinamiche sempre più misteriose di una crisi di governo “folle” e irresponsabile, il problema non è riconducibile a favorire, o meno, una scissione all’interno deldemocratico. Anche perché sarebbe curioso pensare che questa scissione, e l’ennesima, favorisca la ripartenza del ...

