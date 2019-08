Neymar alla Juventus Dybala più 100 milioni | stampa brasiliana scatenata

Dalla Spagna - assalto finale del Barcellona per Neymar : Secondo l’emittente radiofonica RAC-1, ci sarebbe stata questa mattina una mega riunione della dirigenza del Barcellona in cui si è presa la decisione di avanzare un’offerta finale al PSG per Neymar. Lo riporta anche As che riferisce che la motivazione alla base di questa offerta è dimostrare al PSG che si fa sul serio per il brasiliano. Dalla Francia infatti erano trapelate indiscrezioni, dopo le tante offerte ritenute insufficienti ...

Neymar-Barcellona - il retroscena dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

PSG - Tuchel tende la mano a Neymar : “se resta lo proteggerò e lo aiuterò ad unirsi alla squadra” : Thomas Thuchel tende la mano a Neymar: l’allenatore del PSG pronto a fare tutto ciò che è in suo potere per reintegrare il brasiliano in rosa Neymar ha espresso la sua volontà di lasciare il PSG, la squadra non si è opposta alla sua cessione, specialmente se dovesse arrivare l’offerta giusta, ma il tempo stringe. Per ora, nè Barcellona nè Real Madrid, le due squadre che hanno manifestato interesse verso Neymar, hanno presentato ...

Dalla Francia - accordo di massima per Neymar al Barcellona : Secondo Le Parisien, il Barcellona avrebbe fatto un affondo per Neymar. Il quotidiano francese parta di un’offerta al PSG di Coutinho più 80 milioni di euro per il brasiliano. Lo stesso quotidiano sottolinea che, sebbene, secondo l’entourage del calciatore, Neymar vuole tornare a Barcellona, ??l’offerta non convince il PSG. La quotazione fatta dal Barca di 120 milioni per Coutinho appare spropositata secondo i francesi. ...

Khedira potrebbe far cambiare i piani della Juventus e attenzione alla variabile Neymar : Maurizio Sarri, dopo la partita contro l'Atletico Madrid, ha lanciato l'allarme legato ai tanti esuberi che ha in rosa. Dunque, la missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di cedere i giocatori di troppo. Il lavoro della dirigenza della Juventus non sarà facile anche perché molti dei calciatori che sarebbero considerati in uscita non vorrebbero lasciare Torino. La sensazione è che per ogni reparto ci sarà una partenza e ...

Psg - Verratti sta dalla parte di Neymar : “Spero resti - è un giocatore incredibile” : “Non ho ascoltato quei cori. I sostenitori possono fare quello che vogliono. Siamo molto vicini a Neymar. È un giocatore che ha dato molto a Parigi. L’anno scorso, ha segnato in momenti importanti. È un giocatore incredibile che entusiasma tutti. Penso sia positivo per lui se le cose siano chiare. Queste sono cose che riuscirà a gestire con il club, ma spero resti”. Queste le parole del centrocampista del Psg, Marco ...

Le conseguenze del Neymar effect per la Gazzetta : Dybala al PSG e Icardi alla Juve : Mauro continua a volere al Juve e se Neymar approdasse davvero al Real Madri si aprirebbero degli scenari che favorirebbero l’argentino secondo la Gazzetta dello Sport. Leonardo ha già il nome giusto per il dopo Neymar ed è proprio Dybala che dagli emiri potrebbe pure strappare i 12milioni chiesti inizialmente a United e Tottenham. Questo passaggio aprirebbe al rilancio bianconero per Icardi, sogno neanche troppo nascosto di Paratici: una ...

Neymar Juventus : offerta monstre dalla Spagna per il brasiliano : Neymar Juventus: secondo “Sport” la telenovela Neymar si arricchisce di un ulteriore capitolo . L’esterno d’attacco della Nazionale brasiliana sarebbe destinato a giocare nella Liga, ma non con la tanto amata maglia del Barcellona. Il Paris Saint Germain, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere Neymar ai blaugrana e stanno negoziando con il Real Madrid. […] More

Quotidiano iberico Sport : il Psg avrebbe offerto Neymar alla Juventus : Il mese di agosto potrebbe rivelarsi molto importante per quanto riguarda il calciomercato: al momento tra le società più attive della Serie A ci sono Juventus, Napoli ed Inter, anche se non bisogna sottovalutare alcune operazioni portate a termine dai club di metà classifica. Tra questi, ad esempio, ci sono il Cagliari che ha preso Rog e Nainggolan ed è a un passo da Nandez del Boca Juniors, e il Genoa che è riuscito a portare in Italia uno dei ...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Neymar offerto a Juventus - Real e Manchester United' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Joao Cancelo è stato ceduto al Manchester City in cambio di Danilo e trenta milioni di euro. Un'operazione di mercato che è stata criticata da larga parte dei tifosi della Juventus, in quanto sarebbe un chiaro downgrade. La dirigenza bianconera, comunque, aveva bisogno di soldi dopo le enormi spese dovute agli acquisti di Cristiano Ronaldo (l'anno scorso) e De Ligt ...

Neymar Juventus : dalla Catalogna - il brasiliano offerto alla Juve : Neymar Juventus: sul caso Neymar so apre un nuovo capitolo secondo la stampa spagnola Il quotidiano catalano “Sport”, come riportato da Tuttomercatoweb.com, riferisce che il Paris Saint Germain si sarebbe arreso all’idea di dover fare a eno del brasiliano durante la prossima stagione, e che, per questo motivo, lo avrebbe offerto ai top club interssati: […] More

Neymar-Barcellona - dalla Spagna hanno la soluzione : “Prestito secco di un anno” : La rottura è ormai totale, come dimostrano anche alcuni episodi di ieri dopo la vittoria in Supercoppa di Francia: distanza forse insanabile tra Neymar ed il Paris Saint Germain, con il brasiliano che continua a ‘spingere’ verso il Barcellona. A tal proposito, visti i problemi legati alla difficoltà dell’operazione, il quotidiano catalano ‘Sport‘ propone una soluzione momentanea che potrebbe dar tempo ai due ...

La bomba su Neymar : “non giocherà fino alla chiusura del mercato” : Sono ore caldissime sul futuro dell’attaccante del Psg Neymar, i rapporti sono sempre più tesi tra il club francese ed il Barcellona, secondo quanto riporta ‘Sport’, il brasiliano avrebbe deciso di non giocare più alcuna amichevole con il Psg fino alla chiusura del calciomercato. Il giornale catalano scrive di un accordo che il brasiliano avrebbe stretto con il club blaugrana per cercare di vincere la resistenza del Psg ...

Neymar-Barcellona - dalla Spagna svelato un accordo segreto : PSG infuriato : Neymar e l’accordo segreto col Barcellona: il PSG infuriato dalla decisione del calciatore brasiliano Dopo aver finalmente tirato un sospiro di sollievo per quanto riguarda le accuse di stupro che gli hanno fatto vivere un periodo da incubo, Neymar adesso è concentrato esclusivamente sul suo futuro calcistico. Il calciatore brasiliano ha espresso al PSG il desiderio di tornare al Barcellona, ma la società francese non sembra ...