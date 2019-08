Nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16 “si ride e si piange al tempo stesso”

Duck-hee Lee Nella storia : il 21enne sudcoreano è il primo sordo a vincere un match ATP : Duck-hee Lee riesce nell’impresa: è il primo tennista sordo a conquistare un match ATP Non era mai successo prima d’oggi, che un tennista sordo vincesse un match ATP. Duck-hee Lee ha fatto la storia. Il tennista sudcoreano, sordo dalla nascita, ha trionfato oggi nel torneo ATP di Winston-Salem, battendo in due set lo svizzero Laaksonen. primo successo nel circuito per il 21enne di Jecheon entrato nella storia del tennis: ...

Gamescom 2019 : Need for Speed Heat in azione Nel primo video di gameplay : Come aveva precedentemente affermato EA, l'adrenalinico video di gameplay dedicato a Need For Speed Heat è stato mostrato durante l'Opening Night Live in questi minuti.Il filmato si sofferma in particolare sulle corse automobilistiche che avverranno per le strade di Palm City stando attenti alla polizia che vi starà alle calcagna. In Need For Speed non solo sarete in grado di personalizzare completamente i vostri veicoli, ma potrete modificare ...

Di tutto un po’ Nel primo trailer di The Politician di Ryan Murphy : una Glee in salsa politica? (video) : Un calderone tale in un solo trailer si è visto raramente: The Politician di Ryan Murphy si presenta nelle prime scene inedite diffuse da Netflix come una serie dal genere indefinito, una dramedy ma anche una serie adolescenziale, a sfondo politico ma anche satirico e pure con un tocco di mistery. Insomma, decisamente troppo per un unico trailer. D'altronde, il claim della nuova serie del creatore di Glee - la prima prodotta per essere ...

Badminton - Mondiali Basilea 2019 : Rosario Maddaloni esce al primo turno Nel singolare maschile : Finisce dopo 33′ dal via l’avventura italiana ai Mondiali di Badminton, scattati questa mattina a Basilea, in Svizzera: Rosario Maddaloni, unico azzurro al via della rassegna iridata, viene sconfitto nei trentaduesimi del singolare maschile dall’atleta di Cina Taipei Wang Tzu Wei, che si impone per 21-6 21-16 in un match mai in discussione. Maddaloni, all’ultimo torneo internazionale della carriera, nel giorno della ...

Borderlands 3 : la modalità co-op per 4 giocatori si mostra Nel primo video gameplay : L'uscita di Borderlands 3 si avvicina a grandi passi, l'attesissimo gioco di Gearbox è atteso per metà settembre e le informazioni su questo nuovo capitolo della serie invadono la rete costantemente.Conosciamo già varie caratteristiche di Borderlands 3, molte delle quali sono presenti nella nostra approfondita anteprima, e sappiamo che il gioco offrirà la possibilità di giocare in modalità cooperativa.Nel nuovo Borderlands, infatti, sarà ...

LIVE Italia-Turchia 19-12 basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Alessandro Gentile regala spettacolo Nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-12 GentileEEEEEE!! L’azzurro segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale, l’ex Milano è già in doppia cifra di punti. INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 19-12 Sull’errore da tre di Korkmaz si chiude il primo quarto. 19-12 Gentile sta regalando spettacolo: assist no look per Tessitori che finta e poi appoggia al tabellone. 17-12 ANCORA Gentile! Ruba palla, si invola a ...

LIVE Italia-Russia 38-8 rugby - Test Match 2019 in DIRETTA : dominio degli azzurri Nel primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Allan calcia male, la prima frazione si chiude 38-8 per l’Italia! 40′ azzurri insaziabili! Magnifico Steyn che spezza la catena difensiva russa e serve un cioccolatino ad Hayward per il 38-8. 39′ Trasformazione semplice per Allan e 33-8 per l’Italia! 38′ Confermata la meta di Minozzi che ci porta sul 31-8. 37′ Minozzi realizza una meta di ...

LIVE Italia-Serbia basket 32-45 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : balcanici dominanti Nel primo tempo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32-45 BOGDANOVIC! TRIPLA PAZZESCA SULLA SIRENA! 32-42 GUDURIC! TRIPLA SERBIA E +10. 32-39 Jokic raccoglie il rimbalzo e sotto canestro piazza l’ennesimo +7. 32-37 Doppia cifra per Belinelli. 30-37 2/2 dalla lunetta si Simonovic. 30-35 GRANDE PENETRAZIONE DI ABASS! Potrebbe scuotere gli azzurri. 27-35 2/2 di Guduric dalla lunetta. 27-33 TRIPLA DI VITALI! Buona trama offensiva degli ...

LIVE Italia-Serbia basket 20-25 - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : azzurri avanti ma meglio i balcanici Nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-27 2/2 di Jokic dalla lunetta. 20-25 Secondo fallo di Sacchetti: azzurri in difficoltà. 20-25 TRIPLA DI SIMONOVIC! Time-out Italia. 20-22 È freddo anche al ferro il gigante Jokic. 20-21 Arrivano i primi punti per Jokic. 20-19 2/2 di Micic: quarto serrato sin qui. 20-17 Buona penetrazione di Gentile che schiaccia e +3 Italia. 18-17 Tripla di Guduric! 18-14 1/1 ottima partenza azzurra. 17-14 ...

Nel primo semestre entrate tributarie e contributive in aumento : Nel primo semestre, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso un aumento di 4,271 mln

Jorginho è il primo italiano a segno Nella SuperCoppa dal 2007 : Arrivato al Chelsea tra qualche rumore e non sempre ben accetto ai tifosi, Jorginho ha dimostrato il suo valore e conquistato un posto in squadra con l’impegno e le giocate. Anche nella SuperCoppa disputata contro il Liverpool, il centrocampista italiano ha messo la sua firma realizzando il rigore del 2-2. Jorginho ha spezzato una maledizione lunga 12 anni: l’ultimo italiano a segno in SuperCoppa era stato Inzaghi nel 2007. Dal ...

Università : La Sapienza primo Ateneo italiano Nella classifica mondiale Arwu di Shanghai : La Sapienza si conferma tra le migliori Università al mondo e prima Università italiana. Il 15 agosto 2019 la Shanghai Ranking Consultancy, organizzazione indipendente di ricerca sull’istruzione superiore, ha pubblicato la classifica internazionale Academic Ranking of World Universities (Arwu) che presenta le 1000 migliori Università a livello mondiale (500 fino allo scorso anno). La Sapienza si colloca in prima posizione tra gli atenei ...

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Diretta gol live score : così Nel primo turno : RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

Luca Parmitano è il primo dj Nello spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano si è esibito per gli appassionati di musica elettronica dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), diventando così il primo dj della storia nello spazio. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale europea (Esa). "Luca ... parlerà agli amanti della musica a Ibiza, come parte della tematica spaziale BigCityBeats World Club Dome Cruise Edition. Qui farà il suo esordio come primo dj spaziale, condividendo le sue ...