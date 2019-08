Naughty Dog | Sucker Punch | Guerrilla e altri studi di Sony commentano l' acquisizione di

Call of Duty : Modern Warfare sarà un'esperienza cinematografica in pieno stile Naughty Dog : Con Call of Duty: Modern Warfare ci sarà il ritorno alla campagna che, a quanto pare, avrà un forte taglio cinematografico simile ai giochi di Naughty Dog.La conferma arriva dal gameplay director, Jacob Minkoff, in una recente intervista con Game Infomer. Lo sviluppatore, proveniente dal team al lavoro sull'attesissimo The Last of Us: Part 2, ha parlato di come Infinity Ward si sia impegnata nella struttura lineare del gioco a supporto di una ...

"The Last of Us Part II è il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai realizzato" : Secondo Troy Baker, doppiatore di Joel in The Last of Us, The Last of Us Part II è il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai realizzato, il che è piuttosto impressionante, perché il famoso studio ha già realizzato alcuni giochi piuttosto ambiziosi in passato . Inoltre, il titolo è "più grande" di quanto Baker pensasse fosse possibile. "Posso dirti questo: è senza dubbio il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai fatto di sicuro", ha ...

Naughty Dog : emergono dettagli sulla prossima attesissima nuova IP : Naughty Dog è probabilmente uno degli studi Sony più amati dai giocatori. La società infatti, con sede a Santa Monica, è diventata celebre per i suoi famosissimi franchise quali Crash Bandicoot, Jak e Daxter, la serie Uncharted e The Last of Us, ammaliando intere generazioni di videogiocatori attraverso tutte le generazioni videoludiche.Ebbene adesso sappiamo che anche The Last of Us Parte 2 sarà lanciato, per la precisione nel 2020, e ...

La testimonianza anonima di ex Naughty Dog parla di crunch e alcuni spaventosi turni di lavoro da 24 ore : Negli ultimi anni si parla con sempre maggiore attenzione delle condizioni di lavoro degli sviluppatori e della delicata questione crunch, quei periodi in cui una software house si dedica a orari di lavoro spesso massacranti per riuscire a rispettare certe deadline o per completare definitivamente un progetto. Si tratta di una pratica che colpisce praticamente tutte le grandi software house e quello di cui vi parliamo oggi non è di certo un caso ...