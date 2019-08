Moto2 – Baldassarri dice addio alla VR46 Academy | “ecco cosa mi ha detto Valentino”

Moto2 - Risultato GP Austria 2019 : Brad Binder vince e si fa il regalo di compleanno - Baldassarri 4° - Marini e Bastianini si eliminano : Il Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2 si trasforma in una grande festa. vince il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) che festeggia nel migliore dei modi il suo 24esimo compleanno e porta al trionfo la scuderia di casa, in un Red Bull Ring che si è letteralmente tinto di arancione. Secondo posto pesantissimo per Alex Marquez (Kalex EG 0,0) che scappa forse definitivamente in classifica generale a +43 punti su Thomas Luthi, mentre ...

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Tetsuta Nagashima centra la prima pole - Bastianini 4° - Baldassarri 6° : Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) sorprende tutti e centra la pole position del Gran Premio d’Austria 2019 di Moto2 con un giro perfetto nella fornace del Red Bull Ring (con temperature di 33.3 gradi per l’aria e 51 sull’asfalto) e per la prima volta in carriera domani scatterà davanti a tutti. Alle spalle del giapponese si è classificato il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) ad appena 73 millesimi, mentre al terzo posto ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Repubblica Ceca 2019 : Di Giannantonio al comando - si nascondono Marquez e Baldassarri : Il Warm-up del GP della Repubblica Ceca 2019 di Moto2 è andato agli archivi con la migliore prestazione di Fabio Di Giannantonio, capace di spingere la sua SpeedUp fino al più rapido tempo del weekend, 2:01.681, su un tracciato che finalmente si è presentato in condizioni ideali di asciutto. Gli ultimi venti minuti pre-gara sono stati ancora più importanti del solito in un weekend meteorologicamente tribolato come questo e molti piloti hanno ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Alex Marquez in vetta - Baldassarri 4° a 39 punti : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo nove prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Marquez Alex SPA 136 2 88 LUTHI Thomas SWI 128 3 34 26 FERNANDEZ Augusto SPA 102 4 39 5 Baldassarri Lorenzo ITA 97 5 39 0 NAVARRO Jorge SPA 97 6 39 0 SCHROTTER Marcel GER 97 7 46 7 MARINI Luca ITA 90 8 52 6 BINDER Brad RSA 84 9 78 26 BASTIANINI Enea ITA 58 10 91 13 NAGASHIMA Tetsuta JPN 45 11 92 1 GARDNER Remy AUS 44 12 97 5 VIERGE Xavi SPA ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Repubblica Ceca 2019 : Nicolò Bulega è il più veloce su Baldassarri - Pasini passerà dalla Q1 : Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) chiude in vetta una terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2 che ha regalato colpi di scena fino alla bandiera a scacchi. Sulla pista di Brno che, minuto dopo minuto, è andata asciugandosi dopo la pioggia battente della mattinata, chi si sentiva tranquillo per i tempi della Top14 di ieri, si è dovuto ricredere e rimboccarsi le mani per rimettersi dentro fino ...

Moto2 : Lorenzo Baldassarri rinnova il contratto con Pons Racing fino al 2020 : Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Baldassarri. Il centauro italiano, impegnato nel Mondiale 2019 di Moto2 con Pons Racing, ha deciso di non effettuare il grande salto in MotoGP in vista della prossima stagione e di continuare il proprio rapporto con il team della media cilindrata. Nella mattinata odierna, infatti, è arrivata la notizia del rinnovo fino dal 2020 del “Balda” con i colori della squadra FLEXBOX HP ...

