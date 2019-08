Milano In Piazza Sant’Agostino lavori di riqualificazione

F1 - Ferrari festeggia i 90 anni : festa a Milano il 4 settembre - parata di vetture storiche in Piazza Duomo : Il prossimo 4 settembre si festeggeranno i 90 anni della Scuderia Ferrari, un anniversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando una festa insieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro di Milano a pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in Piazza Duomo sfileranno vetture di ogni ...

Milano : avviati i lavori di riqualificazione di Piazza Sant’Agostino : Milano, 5 ago. (AdnKronos) – Parte l’intervento di riqualificazione di Piazza Sant’Agostino, a Milano, dopo la risoluzione, a favore del Comune di Milano, dei contenziosi con aziende che avevano partecipato, senza vincere, al bando per l’affidamento dei lavori. Inizia così “un intervento molto atteso dal quartiere che trasformerà un’area caotica di parcheggio in uno spazio prevalentemente pedonale dotato ...

In Piazza Duomo a Milano arriva il robot bartender che ti prepara l'aperitivo : Gridare «Un altro giro di Spritz, per favore» non è esattamente la formula corretta per godersi un aperitivo sulla terrazza della Town House di Piazza Duomo, a Milano. Perché qui, in questo suggestivo spazio affacciato sul Duomo, al 2 di via Silvio Pellico, a prendere gli ordini e a preparare i cocktail è mister Makr Shakr, il primo robot bartender messo a punto dall'architetto torinese Carlo Ratti. Un aiutante ...

A che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia e negli altri Paesi il 19 luglio su Netflix - dopo l’evento di piazza Affari a Milano : Per gli abbonati che si stessero chiedendo a che ora esce La Casa di Carta 3 in Italia venerdì 19 luglio, la risposta è semplice: come la stragrande maggioranza delle nuove uscite, sarà disponibile su Netflix dalle 9.00 del mattino del giorno del debutto. Come sempre, Netflix rilascerà l'intera stagione in un sol colpo: gli 8 episodi che compongono questa terza parte della serie spagnola, inizialmente non prevista ma poi rinnovata da Netflix ...

La Casa di Carta in Piazza Affari a Milano - : Pina Francone In vista della terza stagione, che prenderà il via venerdì 19 luglio, ecco la proiezione inedita delle prime due puntate in Piazza Affari, dove è comparsa un'enorme maschera Ora accanto a L.O.V.E., il celeberrimo "dito medio" di Maurizio Cattelan al centro di Piazza Affari, ha fatto capolino l'enorme maschera de La Casa di Carta. Dalle prime ore del mattino di mercoledì 17 luglio, di fronte a palazzo Mezzanotte, sede ...

L'enorme maschera de La Casa di Carta in Piazza Affari a Milano - : Fonte foto: ilGiornaleL'enorme maschera de La Casa di Carta in Piazza Affari a Milano 1Sezione: Spettacoli Tag: La Casa di Carta Redazione La terza stagione de La Casa di Carta prende il via venerdì 19 luglio: la proiezione inedita in Piazza Affari, dove è comparsa un'enorme maschera. La terza stagione de La Casa di Carta prende il ...

La Casa di Carta 3 debutta in piazza Affari a Milano il 18 luglio (col cast?) : un’anteprima nel cuore finanziario d’Italia : Non è certo una scelta casuale quella della location che ospiterà il grande evento di debutto de La Casa di Carta 3, in scena in piazza Affari a Milano il 18 luglio con la proiezione dei primi due episodi inediti della nuova stagione. Alla vigilia dell'uscita in tutto il mondo in streaming sulla piattaforma, prevista il 19 luglio, la piazza che rappresenta il cuore finanziario del Paese ospite la proiezione pubblica e gratuita dei primi ...

Milano. Patto di collaborazione per la cura condivisa di piazzale Corvetto : Siglato, alla presenza dell’assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data Lorenzo Lipparini e al Presidente del Municipio 4 Paolo

Milano Pride 2019 : Olimpia Zagnoli colora Piazza Liberty : Milano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyMilano Pride 2019: Olimpia Zagnoli colora Piazza LibertyIn occasione del Milano Pride 2019, Olimpia Zagnoli ha creato per Apple un’installazione per celebrare diversità e inclusione. La macro-illustrazione ricopre per tutta la giornata del 29 giugno i gradini di Piazza Liberty, che abbandonano per la prima volta la sobria roccia beola ...

Rider - protesta a Milano : in piazza solo una ventina : “Nostri colleghi hanno paura di possibili ritorsioni. Anche io ne ho” : “Mentre il governo ci fa le promesse, noi fattorini continuiamo a morire per strada”. Nella giornata dello sciopero dei Rider, a Milano sono scesi in piazza una ventina di lavoratori del settore food delivery, le consegne di cibo a domicilio: “Tanti nostri colleghi hanno paura a metterci la faccia per le possibili ritorsioni dell’azienda, Anche io ho paura”, denunciano gli attivisti che si sono ritrovati in piazza XXV aprile. “Siamo i ...

Pallavolo – Importante annuncio per l’Allianz Powervolley Milano : Roberto Piazza è il nuovo allenatore : Roberto Piazza è il nuovo allenatore dell’Allianz Powervolley Milano. Ufficiale l’ingaggio dell’attuale ct dell’Olanda che sarà alla guida della formazione lombarda l’Allianz Powervolley Milano ha un nuovo allenatore: Roberto Piazza, 51 anni da Parma, è il nuovo condottiero della squadra del presidente Lucio Fusaro. L’annuncio ufficiale è stato dato nel corso di una conferenza stampa dal presidente che ha presentato ai media, ai partner ed ...