Milano Con Prossima Impresa dal Comune 1 | 6 milioni per il commercio e i servizi di

La Russa con Milano sul blocco dei monopattini elettrici : Geronimo La Russa, presidente Automobile Club Milano, è favorevole alla decisione del Comune di inviare una diffida ai gestori di noleggio di monopattini elettrici in città a proseguire l’attività, con l’intimazione di rimuoverli tutti. “Oltre che di buon senso, una decisione necessaria. Il sindaco Sala fa bene a non farsi prendere da una moda pericolosa […] L'articolo La Russa con Milano sul blocco dei monopattini elettrici ...

Icardi potrebbe restare a Milano - si inseriscono i rossoneri per l’attaccante : Icardi Milan – Stando a quanto riportato sulle pagine de Il Giornale, la nuova suggestione di mercato potrebbe essere quella che porta Mauro Icardi al Milan. Mauro Icardi potrebbe riuscire nell’intento di restare a Milano senza essere costretto a restare due anni lontano dal campo di gioco. A risolvergli il problema potrebbe essere il Milan che, tra l’altro, risolverebbe anche la sterilità evidenziata nella fase di ...

Intercity Livorno-Milano si rompe due volte : capotreno aggredito da una passeggera. Treno ripartito con oltre tre ore di ritardo : Momenti di tensione in Treno, in provincia di Alessandria. Il capoTreno dell'Intercity 35662 Livorno-Milano, fermo a Arquata Scrivia per la rottura del locomotore già cambiato per un...

Milano. Disagio psichico : contributi per progetti di inclusione : Disagio psichico. Palazzo Marino stanzia duecentomila euro di contributi a favore di associazioni, enti e istituzioni per progetti di inclusione

Milano - uomo impiccato al balcone : Due morti in circostanze ancora da chiarire in zona Baggio a Milano, in un appartamento in via Valle Anzasca 11. È successo questa mattina quando la polizia ha ricevuto la telefonata di un uomo che segnalava la presenza di un cadavere impiccato dal balcone del piano rialzato. Quando la polizia è arrivata, oltre a vedere il corpo dell'uomo che si era impiccato con un lenzuolo, ha trovato anche evidenti segni di lotta, con la casa messa ...

Milano - uomo impiccato al balcone e un altro corpo accoltellato in casa : probabile omicidio-suicidio a Baggio : L'allarme questa mattina da un passante. Nella casa segni di lotta, un coltello insanguinato nella fioriera. Forse sono due uomini di origine bengalese

Milano : sorpreso con droga in auto - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Un cittadino equadoregno di 31 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo, nel corso di un controllo, è stato fermato a bordo della sua auto in piazza Caserta, vicino a viale Zara. Sul mezzo gli agenti hanno trovato

Milano : rapina una prostituta e poi si ferisce con un coltello - arrestato : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Ha rapinato la prostituta con la quale si era appartato e, una volta a casa, si è ferito con un coltello, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un uomo di 34 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia a Milano per rapina aggravata. La notte scorsa gli agenti

Milano : controlli sulle strade - polizia ritira 6 patenti : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - La polizia ha effettuato a Milano una serie di controlli sulle strade della città per prevenire gli incidenti stradali. La scorsa notte in piazza Belfanti tre equipaggi della polizia stradale in servizio hanno controllato 21 persone: di queste cinque guidavano ubriache.

Milano - morto in un incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...

Giovanni Malagò : “Lo sport italiano rischia conseguenze devastanti - con Milano-Cortina 2026 in discussione. Gli atleti sono furiosi” : “sono molto preoccupato per il futuro olimpico dello sport italiano”. A dirlo è il presidente del Coni Giovanni Malagò, che un’intervista rilasciata a Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, fa il punto sulla grave situazione attuale, legata alla riforma dello sport promossa dal Governo e dalla conseguente bocciatura da parte del CIO, che apre scenari potenzialmente “devastanti” per il nostro movimento. Malagò parte proprio dai gravi danni ...

Milano chiude quasi piatta in linea con principali Borse europee : Piazza Affari archivia la seduta con un andamento quasi piatto in linea con la cautela delle principali Borse europee. La Borsa di Milano ha chiuso in calo con il ftse mib a -0,3% a quota 20.263,83 punti. Tra le blue chip che hanno sofferto di più: Tenaris (-3,24%), Saipem (-2,44%), Finecobank (-2,26%), Bper Banca (-2,12%). Bene invece Campari (+2,94%), Ferrari (+1,28%), Poste Italiane (+1,18%), Italgas (+1,14%). A Francoforte il Dax ha ...