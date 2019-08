Milan | presentati Leao e Duarte | indicazioni importanti di Maldini sul mercato rossonero

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Oltre a Bennacer,alla stampa anche Rafaele Leo. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito,ha detto: “La posizione la decide il mister, sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta”. Infine sul paragone con Ronaldo il Fenomeno,ha concluso: “E’ un paragone scomodo. E’ un grandissimo giocatore, io devo lavorare tanto per arrivare a quel livello”. Così Leonel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo difensore ...

