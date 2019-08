Milan | Maldini fa il punto sul mercato rossonero | “nessuna novità per Correa | priorità

Milan - presentati Leao e Duarte : indicazioni importanti di Maldini sul mercato rossonero : Oltre a Bennacer, presentati alla stampa anche Rafael Leao e Leo Duarte. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Sono davvero felice di avere l’opportunità di far parte di questo grande club. È un sogno essere qui, le persone di questo club hanno fatto la differenza, hanno dimostrato di credere fortemente in me e di volermi”, ha dichiarato il giocatore prelevato dal Lille. Sul suo ruolo preferito, Leao ha ...

Milan - Boban e Maldini non soddisfatti : si lavora alla cessione di Antonio Donnarumma : I rossoneri hanno già acquistato cinque giocatori questa estate per un totale di 90 milioni di euro: vale a dire Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Tuttavia ora le attenzioni sembrano essersi rivolte a possibili partenze, con Patrick Cutrone che è già stato ceduto ai Wolves. Secondo un rapporto de 'La Gazzetta dello Sport' di venerdì, Marco Giampaolo ha una sola richiesta per quanto riguarda la lunghezza ...

Milan - pressing per Correa e colpo a sorpresa : Boban e Maldini vogliono il "nuovo Kakà" tedesco : Lo chiamano il "nuovo Kakà" di Germania e potrebbe essere il colpo, a sorpresa, del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini hanno messo nel mirino Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, paragonato per personalità e atletismo anche a Matthaus. Non m

ICC 2019 – Daniel Maldini tradisce il Milan ai rigori - esulta lo United : ma che belli i rossoneri di Giampaolo : La formazione di Giampaolo pareggia 2-2 a Cardiff contro il Manchester United, fornendo una prestazione davvero convincente Non arriva la vittoria, ma il Milan esce comunque a testa alta dal Principality Stadium di Cardiff, teatro del match di International Champions Cup contro il Manchester United. AFP/LaPresse Gara scoppiettante, terminata con il risultato di 2-2 prima dell’epilogo dei calci di rigore favorevole agli inglesi. ...

Milan - la dinastia Maldini : così Daniel con il numero 10 ha già conquistato i tifosi : Daniel Maldini si presentò al mondo a strisce rosse e nere in una serata molto felice per il Milan. Maggio 2007, a San Siro si festeggiava il trionfo in Champions League, quello che a tutt' oggi è rimasto l' ultimo. Tutti in campo con famiglie al seguito, e in mezzo al felice casino, gli occhi dei m

Milan - Marco Giampaolo promuove Suso trequartista e inguaia Maldini : "Chiede a lui". Superstar in arrivo? : "Suso mi ha dato grande disponibilità, sta lavorando molto bene nel ruolo di trequartista, è un giocatore forte nell'uno contro uno, ha letture e visione di gioco, sa guardare avanti: sono soddisfatto, può fare la differenza. Poi per gli sviluppi di mercato e le situazioni che sono sopra di me dovet

Milan - Theo Hernandez e Krunic si presentano : importanti parole di Maldini sul mercato : Conferenza stampa di presentazione per Rade Krunic e Theo Hernandez al Milan. Il terzino, autore del primo gol stagionale rossonero nel pareggio contro il Novara ha parlato dei motivi che lo hanno spinto al Milan: “Sono contento di essere qui, nei primi giorni ho riscontrato una sensazione piacevole. I compagni mi hanno accolto molto bene. Sono sereno e spero di poter giocare al fianco dei miei compagni. E’ un grande orgoglio ...

Calciomercato Milan - Maldini e Boban irritati con gli agenti di Bennacer : intanto spunta un difensore : Calciomercato Milan – Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Maldini e Boban sono al lavoro per regalare a Marco Giampaolo il regista che l’allenatore desidera. Il nome è sempre quello di Bennacer. L’accordo con l’Empoli è totale: 16 milioni più 2 di bonus, ma la firma slitta da più di una settimana. Il motivo? Gli agenti del calciatore. In toscana, il centrocampista algerino, impegnato in Coppa ...

Daniel Maldini - il Milan è una questione di famiglia : Il nuovo Milan targato Giampaolo ha iniziato la stagione. Tra i calciatori convocati ce n’è uno dal cognome famoso, anzi quasi istituzionale nella società rossonera. Si tratta di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 figlio del grande capitano Paolo. Il talentino di famiglia ha solo diciassette anni (compiuti l’11 ottobre scorso), ma se buon sangue non mente il suo futuro è già ben delineato. Giovanissimo, ma ...

Milan - i convocati per il ritiro : c’è anche Daniel Maldini : Il Milan ha iniziato oggi il primo giorno di ritiro: tra i 29 convocati di Giampaolo c’è anche Daniel Maldini, classe 2001, figlio di Paolo.“powered by Goal”Primo giorno di lavoro per il Milan di Marco GIampaolo, che oggi ha iniziato ufficialmente il ritiro di preparazione per la nuova stagione.Sono 29 i giocatori convocati dal nuovo tecnico rossonero, tra i quali c’è anche Daniel Maldini, attaccante classe 2001 figlio di Paolo.Otto ...

Milan - Maldini fa il punto sul mercato : “l’idea è di trattenere Donnarumma a lungo. Acuisti? Giampaolo ha indicato…” : Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan: il direttore tecnico rossonero ha spiegato gli obiettivi di mercato dei rossoneri concentrandosi sulla situazione di Donnarumma Il Milan ha presentato Marco Giampaolo come nuovo allenatore nel corso di una conferenza stampa nella quale il mercato è stato fra gli argomenti principali. Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha fatto il punto della situazione, parlando della possibile ...