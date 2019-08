Migranti | sindaco Lampedusa | ' paese ridicolo | minacciato perché esprimo mia opinione'

Sindaco di Ventimiglia insultato e minacciato di morte per la fontanella dei Migranti : Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino è stato insultato e minacciato di morte sui social per avere smurato una fontana utilizzata dai migranti per bere e lavarsi, oltre che dai cittadini. “Sono stato insultato, offeso e minacciato di morte, sui social, per una fake news. Ho già sporto denuncia ai carabinieri, ma è indubbio che questo resta un fatto davvero increscioso”. A parlare è il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino ...