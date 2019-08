Migranti : Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) : (AdnKronos) – Ad accogliere il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio la comandante e i vertici della ong spagnola. Insieme con i due medici che lo accompagnano, il magistrato sta facendo una ispezione sulla nave Open Arms. A bordo una novantina di persone, dopo che oggi una quindicina di persone si è gettata in acqua. L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento sale su nave Open Arms (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Procuratore Agrigento atterrato in elicottero a Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è atterrato pochi istanti fa a Lampedusa a bordo di un elicottero della Guardia costiera. Il magistrato è accompagnato da due medici specializzati. Tra poco Patronaggio, che coordina l'inchiesta per sequestro di persona e v

OPEN ARMS : Migranti IN MARE/ Procuratore di Agrigento in arrivo sull'isola : OPEN ARMS, MIGRANTI si gettano in MARE per disperazione. Intanto il Procuratore di Agrigento è pronto a recarsi sull'isola di Lampedusa

Open Arms - Migranti si buttano in mare. Il procuratore di Agrigento : a bordo situazione esplosiva : L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana. Ieri otto presone sono state fatte sbarcare

Migranti : Procuratore Agrigento potrebbe salire sulla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, in volo per Lampedusa, potrebbe salire al suo arrivo sull'isola, sulla nave Open Arms. Prima di partire da Argigento ha fatto sapere che raggiunge l'ìisola per "riportare la calma" dopo che nove Migranti si sono gettati i

Migranti : Procuratore Agrigento - ‘situazione esplosiva a bordo Open Arms’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “La situazione sulla nave Open Arms è esplosiva, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male”. Così il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa dopo che nove Migranti si sono getatti in acqua.L'articolo Migranti: Procuratore Agrigento, ‘situazione esplosiva a bordo Open Arms’ ...

Gregoretti - il procuratore : "Un bagno per 116 Migranti - ci sono malati di scabbia e tbc" : Giovanna Pavesi ? Cinque Paesi europei e la Cei si prendono i migrantiIspezione a bordo della nave Gregoretti: riscontrate diverse patologie tra i migranti. Ci sono addirittura casi di cellulite infettiva. E il procuratore di Siracusa lancia l'allarme "A bordo della Gregoretti abbiamo, nel complesso, 29 persone affette da patologie diverse, tra cui 25 casi di scabbia, uno di tubercolosi, più altri casi di cellulite infettiva". ...

Nave Gregoretti - il procuratore Scavone : 'Scabbia e tbc tra i Migranti' : Da alcuni giorni sta facendo discutere la vicenda relativa alla Nave della Guardia costiera italiana 'Gregoretti'. Stando ad un articolo del Giornale, il procuratore di Siracusa Fabio Scavone ha riferito che alcuni migranti ospiti dell'imbarcazione hanno delle patologie. Entrando nei dettagli, l'ispezione dei Nas e dei medici ha appurato che vi sono 25 casi di scabbia, alcuni di cellulite infettiva e uno di tubercolosi. L'annuncio del segretario ...

Migranti : Procuratore Siracusa - ‘a bordo 29 malati tra cui 25 casi di scabbia’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Sulla nave Gregoretti della Guardia costiera, attraccata alla banchina Nato di Augusta (Siracusa), ci sono 29 malati tra cui 25 affetti da scabbia. A spiegarlo è il Procuratore di Siracusa Fabio Scavone che coordina l’inchiesta sulla nave. “A bordo della Gregoretti abbiamo nel complesso 29 persone affette da patologie patologie diverse, tra cui 25 casi di scabbia, uno di tubercolosi più ...

Migranti - Salvini "Ok a sbarco - problema risolto" | Procuratore : "Sulla Gregoretti 29 malati - due gravi" : "Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i Migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno. Intanto il Procuratore di Siracusa ha comunicato la relazione degli infettivologi sui 116 Migranti