Migranti : Patronaggio lascia Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha appena lasciato la nave Open Arms dopo l’ispezione effettuata con due medici specializzati che lo hanno accompagnato. L’ispezione è durata un’ora circa. Patronaggio è arrivato intorno alle 14.30 a Lampedusa, a bordo di un elicottero, e, condotto da una motovedetta della Guardia costiera è salito poco dopo a bordo della Open Arms per una ...

Migranti - Patronaggio : "Dietro navi madri organizzazioni tunisine" : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Ci sono organizzazioni tunisine che usano dei grossi pescherecci che fanno da 'nave madre' e che conducono le piccole imbarcazioni fino vicino alle coste italiane". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, durante l'a

Migranti : Patronaggio - 'Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Abbiamo la sensazione che le minacce al Procuratore di Agrigento Patronaggio arrivino dagli ambienti che vedono con una certa ostilità la sua azione anche a tutela dei principi costituzionali oltre che le norme di legge sul tema dell'immigrazione", ha poi sottolineato Clausdio Fava. "

Migranti : Patronaggio - 'Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Occhi puntati anche sui cosiddetti 'sbarchi fantasma', che arrivano soprattutto sulle coste agrigentine. "Ci sono organizzazioni tunisine che usano dei grossi pescherecci che fanno da 'nave madre' e che conducono le piccole imbarcazioni fino vicino alle coste italiane", dice. Bocca cuc

Migranti : Patronaggio - ‘Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – “Abbiamo la sensazione che le minacce al Procuratore di Agrigento Patronaggio arrivino dagli ambienti che vedono con una certa ostilità la sua azione anche a tutela dei principi costituzionali oltre che le norme di legge sul tema dell’immigrazione”, ha poi sottolineato Clausdio Fava. “Vogliamo capire con lui oggi quanto questo abbia a che fare solo con il codice penale o non chiami in causa molte ...

Migranti : Patronaggio - ‘Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti’/Adnkronos : Palermo, 30 lug. (Adnkronos) – (di Elvira Terranova) – “I porti della Libia non sono sicuri” perché “il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana, ma anche quello che assicura i fondamentali diritti umani e della persona”. A metterlo nero su bianco è il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ascoltato per circa un’ora dalla Commissione antimafia ...

Migranti : Patronaggio - ‘Porti libici non sicuri - no prove accordi Ong-trafficanti’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Occhi puntati anche sui cosiddetti ‘sbarchi fantasma’, che arrivano soprattutto sulle coste agrigentine. “Ci sono organizzazioni tunisine che usano dei grossi pescherecci che fanno da ‘nave madre’ e che conducono le piccole imbarcazioni fino vicino alle coste italiane”, dice. Bocca cucita, invece, sul decreto sicurezza. A una domanda della Commissione, Patronaggio preferisce glissare: ...

Migranti : Patronaggio - 'molti preferiscono ammazzarsi piuttosto che tornare in Libia' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - Molti Migranti, quando vengono recuperati dalla Guardia costiera libica "preferiscono ammazzarsi piuttosto che essere riportati in Libia". Lo ha detto il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, come si apprende, durante l'audizione -a porte chiuse- davanti al

Migranti : Patronaggio - 'Ong? Rilevanza penale solo se c'è accordo con trafficanti' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Per noi c'è una Rilevanza penale solo se c’è un accordo tra chi mette in mare i gommoni e le ong, altrimenti c’è il rischio che si presti a strumentalizzazioni". Lo ha detto, come si apprende, durante l'audizione a porte chiuse davanti alla Commissione regionale antim

Migranti : Patronaggio - 'porti libici non sono sicuri' : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "I porti della Libia non sono sicuri". Lo ha detto, come apprende l'Adnkronos, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l'audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'Ars doe è stato sentito dopo le minacce ricevute. L'audizione si è ten

**Migranti : Patronaggio - 'Non è mio compito valutare politiche governo'** : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - "Non è compito mio valutare le politiche migratorie e di contenimento del governo nazionale". Sono state, come apprende l'Adnkronos, le parole del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l'audizione davanti alla Commissione regionale siciliana Antimafia

Migranti - Patronaggio in commissione antimafia Sicilia : “Tunisini gestiscono navi madre che conducono barconi vicino l’Italia” : “Organizzazioni tunisine gestiscono ‘navi madre‘ per condurre le piccole imbarcazioni piene di Migranti vicino alle coste italiane”. Luigi Patronaggio, procuratore capo di Agrigento, dopo le ripetute minacce subite nelle ultime settimane, parla alla commissione regionale antimafia della Regione Sicilia. Il magistrato parla di “grossi pescherecci” gestiti dagli scafisti nordafricani e fa riferimento agli ...

Migranti : Patronaggio - ‘porti libici non sono sicuri’ : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “I porti della Libia non sono sicuri”. Lo ha detto, come apprende l’Adnkronos, il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l’audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all’Ars doe è stato sentito dopo le minacce ricevute. L’audizione si è tenuta a porte chiuse. “Il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana ma ...

**Migranti : Patronaggio - ‘Non è mio compito valutare politiche governo’** : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – “Non è compito mio valutare le politiche migratorie e di contenimento del governo nazionale”. Sono state, come apprende l’Adnkronos, le parole del Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio durante l’audizione davanti alla Commissione regionale siciliana Antimafia all’Ars, dove è stato ascoltato dopo le minacce ricevute. L’audizione si è tenuta a porte ...