Migranti : nuova evacuazione medica da Open Arms - in nove lasciano la nave : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – nuova evacuazione medica dalla Open Arms, dove poco prima di mezzanotte in nove hanno lasciato la nave della ong. I Migranti sono stati portati a terra da una motovedetta della Guardia Costiera che li ha portati sul molo Favaloro. Due dei nove naufraghi sbarcati dalla Open Arms sono stati ricoverati nel Poliambulatorio per accertamenti. Si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un ...

Migranti - barca capovolta davanti alla Libia - si teme nuova strage in mare con 100 vittime : Il call center per i Migranti Alarm Phone sul proprio account Twitter ha detto di aver saputo "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della Libia". L'uomo ha riferito di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti hanno detto che sul barcone c'erano 100 persone.Continua a leggere

Ocean Viking - altro soccorso di Migranti. Italia - crisi di governo e nuova invasione delle Ong : Italia sull'orlo della crisi di governo e di un'altra imponente invasione di migranti. Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere hanno completato "un soccorso critico". "Pochi minuti dopo che i giubbotti di salvataggio erano stati distribuiti - spiegano le ong su Twitter -, un tubo di gomma della fr

Un giudice statunitense ha bloccato la nuova norma voluta da Trump che avrebbe limitato moltissimo le richieste di asilo dei Migranti : Un giudice federale statunitense ha emesso un’ingiunzione preliminare con cui ha bloccato una controversa nuova regola voluta dall’amministrazione del presidente Donald Trump, che limita molto le possibilità dei migranti di chiedere asilo negli Stati Uniti. La regola, introdotta la scorsa

VISTO DA SINISTRA/ La nuova strategia di Renzi dietro l'attacco al Pd sui Migranti : Matteo Renzi, attaccando Minniti e Gentiloni sulle loro scelte in tema di immigrazione, prepara una nuova offenziva contro Zingaretti e il suo Pd.

Nuova segnalazione di Alarm Phone : "Persi i contatti con un barcone con 60 Migranti a bordo" : Mauro Indelicato Da Alarm Phone una Nuova segnalazione via Twitter circa la presenza di un gommone con 60 migranti a bordo vicino le coste libiche: "Non abbiamo più alcuna notizia" È di queste ore il nuovo caso che riguarda le acque del Mediterraneo e, in particolare, il fenomeno migratorio. Alarm Phone, il network telefonico che rilancia gli allarmi dai barconi in difficoltà, su Twitter sta seguendo una situazione considerata ...

Migranti : Agrigento - nuova lettera di minacce al Procuratore Patronaggio : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - nuova lettera anonima contro il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio. Una busta con offese e minacce, indirizzata al magistrato, è arrivata ieri in Procura. Secondo quanto si apprende, nella lettera si fa riferimento ai Migranti. La busta bianca è stata inte