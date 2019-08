Migranti | naufraghi ringraziano e salutano gli attivisti che li accolgono al porto

Migranti : naufraghi iniziano a scendere dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Stanno iniziando a scendere i primi degli 83 Migranti a bordo della Open Arma, che ha appena attraccato al porto commerciale di Lampedusa. A terra ci sono le forze dell’ordine e i pulmini che porteranno i Migranti all’hotspot di Lampedusa. L'articolo Migranti: naufraghi iniziano a scendere dalla Open Arms sembra essere il primo su Meteo Web.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – "Benvenuti". E' quanto gridano una decina di attivisti del Forum soliale di Lampedusa all'indirizzo degli 83 migranti della Open Arms appena arrivati al porto commerciale dell'isola. I migranti sono stati accolti da un lungo applauso.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - I naufraghi che si trovano ancora sulla nave Open Arms ringraziano e salutano con un sorriso gli attivisti e i volontari che si trovano sul molo di Lampedusa ad attenderli

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - I naufraghi della Open Arms, appena il sequestro verrà notificato, potranno lasciare la nave. Dopo il gruppo di Migranti che si è gettato in mare sono rimasti a bordo meno di 100 persone, tra cui diverse donne. L'evacuazione dovrebbe iniziare già entro questa sera.

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio dopo l'ispezione sulla Open Arma ha disposto il sequestro preventivo della nave. Seguirà di conseguenza lo sbarco dei Migranti a bordo.