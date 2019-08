Migranti : Lampedusa - sul molo simpatizzanti Lega accusano cronisti : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “E’ anche colpa vostra se si parla di Lampedusa solo per l’immigrazione. Ora basta”. E’ l’accusa rivolta da Angela maraventano, leghista di Lampedusa ad alcuni giornalisti che si trovano sul molo di Lampedusa per seguire lo sbarco della Open Arms. Maraventano, insieme con altri fan di Salvini, si trovo al porto per contestare l’arrivo degli 83 Migranti. La ...

Lampedusa - schermaglie sui Migranti : 0.37 Piccole schermaglie sui migranti fuori dalla zona rossa all'uscita del primo pulmino con i migranti della Open Arms. La gran parte ha urlato benvenuti ai naufraghi, mentre un gruppetto guidato dalla leghista Angela Maraventano ha contestato,accusando anche i cronisti di essere schierati dalla parte dei migranti "che danneggiano l'immagine dell'isola". Le forze dell'ordine hanno poi hanno chiesto ai cameramen di allontanarsi dai ...

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i Migranti sbarcano a Lampedusa : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti».

Migranti : Open Arms entrata nel porto di Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms è appena entrata nel porto commerciale di Lampedusa dove ci sono ad attenderla decine di carabinieri e poliziotti. Scene di giubilo sul ponte della nave dove si trovano gli 83 Migranti che sono da 19 giorni sulla imbarcazione.

Migranti : Open Arms entrata nel porto di Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena entrata nel porto commerciale di Lampedusa dove ci sono ad attenderla decine di carabinieri e poliziotti. Scene di giubilo sul ponte della nave dove si trovano gli 83 Migranti che sono da 19 giorni sulla imbarcazione. L'articolo Migranti: Open Arms entrata nel porto di Lampedusa sembra essere il primo su Meteo Web.

Open Arms - Procura sequestra nave e ordina l’evacuazione. I Migranti sbarcano a Lampedusa dopo 19 giorni : Si sblocca al 19° giorno lo stallo di Open Arms. La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l’evacuazione immediata dei 90 migranti ancora a bordo. La decisione è stata presa al termine di un vertice tra il pm Luigi Patronaggio, che nel pomeriggio aveva fatto una ispezione sulla nave con uno staff di medici, e i vertici della Capitaneria di porto. Intorno alle 23.30 la nave Open Arms è entrata nel ...

Migranti : Open Arms entrata nel porto di Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena entrata nel porto commerciale di Lampedusa dove ci sono ad attenderla decine di carabinieri e poliziotti. Scene di giubilo sul ponte della nave dove si trovano gli 83 Migranti che sono da 19 giorni sulla imbarcazione.L'articolo Migranti: Open Arms entrata nel porto di Lampedusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Open Arms entrata nel porto di Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – La nave Open Arms è appena entrata nel porto commerciale di Lampedusa dove ci sono ad attenderla decine di carabinieri e poliziotti. Scene di giubilo sul ponte della nave dove si trovano gli 83 Migranti che sono da 19 giorni sulla imbarcazione.L'articolo Migranti: Open Arms entrata nel porto di Lampedusa sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti : arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera : Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) – Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell’isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola. L'articolo Migranti: ...

Migranti : arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera : Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) – Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell’isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnata nel trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong spagnola. L'articolo Migranti: ...

Migranti : arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera : Palrmo, 20 ago. (AdnKronos) - Sono arrivati al porto di Lampedusa i 47 Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia costiera l largo dell'isola proprio mentre la Procura disponeva il sequestro della nave Open Arms. Lo sbarco dei maghrebini inizierà tra pochi istanti. La Guardia costiera è stata impegnat

Migranti : Patronaggio lascia Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha appena lasciato Lampedusa per tornare in elicottero Agrigento. Il magistrato prima di lasciare l'isola ha notificato il provvedimento di sequestro della nave Open Arms.

Migranti : Patronaggio lascia Lampedusa : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha appena lasciato Lampedusa per tornare in elicottero Agrigento. Il magistrato prima di lasciare l’isola ha notificato il provvedimento di sequestro della nave Open Arms. L'articolo Migranti: Patronaggio lascia Lampedusa sembra essere il primo su CalcioWeb.

I Migranti della Open Arms sbarcheranno a Lampedusa : La procura di Agrigento ha disposto l'evacuazione della nave, vanificando l'iniziativa del governo spagnolo che stava inviando una nave militare