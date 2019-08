Migranti : Lampedusa - portati al molo i naufraghi che si sono gettati in mare : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Verranno portati al molo Favaloro di Lampedusa i 9 naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera dopo che si ono lanciati dalla nave Open Arms in acqua per raggiungere a nuoto l’isola. I Migranti verranno visitati dai sanitari del Poliambulatorio.L'articolo Migranti: Lampedusa, portati al molo i naufraghi che si sono gettati in mare sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : Procuratore Agrigento vola d'urgenza a Lampedusa con staff medico : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, raggiungerà a breve in elicottero Lampedusa per seguire da vicini gli ultimi sviluppi sulla Open Arms, dopo che nove Migranti si sono gettati in mare per raggiungere la terraferma. A bordo del ve

Tensione a bordo della Open Arms al largo di Lampedusa : Migranti si buttano in mare : L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana. Ieri otto presone sono state fatte sbarcare

16 Migranti sbarcati a Lampedusa : Nuovo sbarco in nottata a Lampedusa. Un barchino con 16 migranti a bordo è stato intercettato al largo delle coste dell'isola

Migranti : medico Lampedusa - ‘sul molo cercando di dimenticare assurde polemiche’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Ancora sul molo Favaloro cercando di dimenticare le assurde polemiche”. Così, sui social, Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che oggi ha accolto il gruppo di Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia di Finanza al molo Favaloro. Nei giorni scorsi Cascio, ex deputato Fi, è stato al centro delle polemiche per avere detto che i Migranti visitati “stanno bene”. L'articolo ...

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull’isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L’ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza. Prima ancora sono arrivati 57 Migranti, mentre la notte scorsa 16 tunisini sono arrivati al porto dopo essere stati ...

Caso Open Arms - medico di Lampedusa : “Troppi 18 giorni in mare - fare scendere i Migranti” : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 migranti a bordo che sono stanchi ed esausti“. Così, in un’intervista all’Adnkronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le ...

Nella notte 16 Migranti sono sbarcati a Lampedusa : Nella notte tra domenica e lunedì 16 migranti sono arrivati a Lampedusa eludendo i controlli in mare delle forze dell’ordine. I migranti, che secondo i giornali sarebbero tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati a bordo di una piccola imbarcazione in

Migranti : parroco Lampedusa - ‘stop a teatrino politico - rispettare vite umane’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Siamo davanti all’ennesimo teatrino politico, una manifestazione di forza giocata sulla pelle di esseri umani. Da 18 giorni 107 persone vivono sul ponte di una nave con due soli bagni, esposti di giorno al sole cocente del Mediterraneo e di notte al vento e al freddo. Una condizione disumana aggravata dal fatto che arrivano dall’inferno libico”. A dirlo all’Adnkronos è don ...

Migranti : sbarco autonomo a Lampedusa diventa attrazione per turisti : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – Tutti con il cellulare in alto a scattare fotografie a raffica e fare video ai Migranti appena soccorsi in mare dalla motovedetta della Guardia di Finanza e portati al molo Favaloro di Lampedusa. I Migranti diventa un’attrazione per i numerosi turisti che in questi giorni affollano Lampedusa. Poco fa, i Migranti arrivati a bordo della motovedetta delle Fiamme gialle, con i finanzieri che ...