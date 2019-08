Migranti | disposto sequestro Open Arms | naufraghi lasceranno nave

Migranti : Open Arms - disposto sbarco 28 minori non accompagnati : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Al via allo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla nave Open Arms . La decisione è stata presa dopo l'ok di Salvini al premier Conte. Tra un po' prenderanno il via le operazioni.

Migranti : Open Arms - disposto sbarco 28 minori non accompagnati : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Al via allo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla nave Open Arms. La decisione è stata presa dopo l’ok di Salvini al premier Conte. Tra un po’ prenderanno il via le operazioni.L'articolo Migranti: Open Arms, disposto sbarco 28 minori non accompagnati sembra essere il primo su CalcioWeb.