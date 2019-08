Migranti | arrivati a Lampedusa 47 tunisini soccorsi da Guardia costiera

Migranti : a Lampedusa in 48 ore arrivati in 110 con sbarchi autonomi : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Centodieci Migranti in appena 48 ore sono arrivati, in tre diversi sbarchi, sull'isola di Lampedusa, mentre la Open Arms continua ad avere a bordo 107 persone. L'ultimo sbarco è di questa mattina con 37 persone, arrivate dalla Tunisia, soccorsi dalla Guardia di Finanza

Lampedusa - nuovo sbarco : arrivati nella notte 16 Migranti scortati dalla Guardia di Finanza : I migranti erano a bordo di un barchino con seri problemi di galleggiamento: sono stati salvati dagli uomini della Guardia di Finanza e accompagnati a Lampedusa. Nel frattempo è ancora in stallo la situazione della Open Arms e dei 107 naufraghi a bordo, ormai stremati.Continua a leggere

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – nuovo mini sbarco nella notte a Lampedusa dove sono arrivati 16 tunisini a bordo i un barchino in legno. I Migranti hanno eluso i controlli arrivando fino all'isola delle Pelagie, a poca distanza dalla nave Open Arms con a bordo 107 Migranti. Ad accompagnare i Migranti al Molo Favaloro una imbarcazione della Guardia di Finanza.

**Migranti : Salvini - 'Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell'agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest'anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un

Lampedusa - arrivati 48 Migranti. Vittime durante il viaggio : A Lampedusa sono sbarcati oggi, in modo autonomo, 48 migranti, tra i quali ci sono anche sei minori e 27 donne, di cui tre incinte. Secondo quanto hanno raccontato a Mediterranean Hope, il programma per rifugiati e migranti della Federazione delle chiese evangeliche, sono partiti dalla Libia e il loro viaggio è durato circa due giorni.I migranti superstiti, alcuni dei quali hanno avuto bisogno di assistenza medica, hanno anche raccontato che ...

48 Migranti sono arrivati a Lampedusa a bordo di un barcone : Un barcone con a bordo 48 persone, fra cui 27 donne e 6 minori, è entrato oggi pomeriggio nel porto di Lampedusa. Secondo le prime testimonianze raccolte a bordo, sarebbe partito due giorni fa dalla Libia. Durante il viaggio, sempre secondo

Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due mini sbarchi nella notte sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati due barchini in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza.

Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco a Lampedusa dove nel pomeriggio di oggi sono sbarcati 77 Migranti, tutti subsahariani. Si tratta di 37 uomini,36 donne e 4 minori, che sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza che ne ha recuperati 10, gli altri sono stati trasbordati sulla CP319 della Guardia Costiera e sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa.

Tra venerdì e sabato ci sono stati 4 sbarchi tra Lampedusa e Siculiana : sono arrivati circa 130 Migranti : Tra venerdì e sabato circa 130 migranti sono arrivati in Sicilia grazie a quattro imbarcazioni di piccole dimensioni, cioè in quattro di quelli che vengono definiti “sbarchi fantasma”. Tre di questi sbarchi sono avvenuti a Lampedusa, uno a Siculiana, in