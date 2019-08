Michelle Hunziker | i fan chiedono che venga multata per aver raccolto una stella alpina

Michelle Hunziker - la foto in montagna fa arrabbiare i fan : «Meriterebbe una multa» : Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una “ferrata” nell’Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta l’adrenalina di un’arrampicata su una parete rocciosa in un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l’escursione. In compagnia di buoni amici, tra cui Serena Autieri e il marito, Michelle si è messa alla prova senza nascondere di aver ...

Michelle Hunziker - la foto in montagna fa arrabbiare i fan : «Meriterebbe una multa» : Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una “ferrata” nell’Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta l’adrenalina di un’arrampicata su una parete rocciosa in un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l’escursione. In compagnia di buoni amici, tra cui Serena Autieri e il marito, Michelle si è messa alla prova senza nascondere di aver ...

Michelle Hunziker la foto in montagna meriterebbe una multa : In questo periodo Michelle Hunziker sta trascorrendo le sue vacanze in famiglia in montagna e si cimenta con una “ferrata” nell’Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta un’arrampicata su una parete rocciosa in un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l’escursione. In compagnia di amici, tra cui Serena Autieri e il marito, Michelle si è messa alla prova senza nascondere ...

Michelle Hunziker e la foto in montagna fa infuriare i fan : Michelle Hunziker è in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una “ferrata” nell’Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta un’arrampicata su una parete rocciosa in un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l’escursione. In compagnia di amici, tra cui Serena Autieri e il marito, Michelle si è messa alla prova senza nascondere di aver provato inizialmente paura. Ma è un altro il dettaglio ...

Michelle Hunziker - la foto in montagna fa arrabbiare i fan : La bella Michelle Hunziker è in vacanza in montagna con la famiglia, cimentandosi con una "ferrata" nell'Alta Badia. Provando così la prima volta l'adrenalina. La Hunziker ha provato per la prima volta l'arrampiacata su una parete rocciosa lungo un percorso puntellato di attrezzature artificiali che servono ad agevolare l'escursione. La showgirl in compagnia di alcuni amici, tra i quali Serena Autieri e il marito, si è messa alla ...

Michelle Hunziker - la foto in montagna con Serena Autieri scatena le polemiche : “Meriterebbe una multa” : Michelle Hunziker è in vacanza con il marito e la famiglia in Alta Badia, in Trentino Alto Adige, e con l’amica Serena Autieri domenica ha deciso di provare l’adrenalina di scalare una parete rocciosa a San Cassiano. Con la spontaneità e l’entusiasmo che la contraddistinguono, la showgirl svizzera si è subito cimentata nell’impressa, documentandola su Instagram, ma una volta in cima è stato un dettaglio ben in vista in ...

Michelle Hunziker - la foto in montagna fa arrabbiare i fan : «Meriterebbe una multa» : Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una "ferrata" nell'Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta l'adrenalina di un'arrampicata...

Michelle Hunziker - la foto in motagna fa arrabbiare i fan : «Meriterebbe una multa» : Michelle Hunziker in vacanza con la famiglia in montagna si cimenta con una "ferrata" nell'Alta Badia. La Hunziker ha provato per la prima volta l'adrenalina di un'arrampicata...

Michelle Hunziker - vacanze da stomaci forti : "Il cuore in gola - ho avuto paura". Roba per pochi : "Il cuore in gola". Per Michelle Hunziker momenti di paura sulle Dolomiti. La conduttrice svizzera è in vacanza con il marito Tomaso Trussardi e le figlie, ma non ha rinunciato a un momento di svago decisamente impegnativo. Con l'amica e collega Serena Autieri, Michelle si è cimentata in una ferrata

Michelle Hunziker in montagna con Serena Autieri : “Paura” : Michelle Hunziker racconta la sua esperienza sulle Dolomiti con Serena Autieri e rivela: “Ho avuto paura, avevo il cuore in gola” In questi giorni, Michelle Hunziker sta trascorrendo una rilassante vacanza sulle Dolomiti insieme alla sua famiglia. La conduttrice svizzera insieme a suo marito e alle sue figlie minori è scappata dall’afa estiva delle città […] L'articolo Michelle Hunziker in montagna con Serena Autieri: ...

Michelle Hunziker e Serena Autieri foto 'con le corna'/ 'Dove sono i nostri mariti?' : Michelle Hunziker e Serena Autieri insieme in vacanza sulle Dolomiti, ma dove sono i mariti? Le due scherzano con le... corna!

Michelle Hunziker e Fiorello - una voce clamorosa nei corridoi Rai : terremoto nei palinsesti tv nazionali : Una voce corre nei corridoi Rai: un programma insieme per Michelle Hunziker e Rosario Fiorello. E che programma: niente meno che il prossimo Festival di Sanremo, accanto al conduttore e direttore artistico Amadeus. Tam tam scattato su Instagram, a causa di un video in cui la showgirl svizzera e Fior

Michelle e Fiorello - quell’incontro misterioso : la Hunziker svela la verità : Michelle Hunziker e Fiorello, il video misterioso che accende la curiosità: la conduttrice spiega Michelle Hunziker e Rosario Fiorello avevano acceso un nuovo mistero, attraverso un video condiviso sui social. Scendendo nel dettaglio, attraverso questo filmato, molti hanno iniziato a credere che qualcosa bolle in pentola per la prossima stagione televisiva. Infatti, i due, che […] L'articolo Michelle e Fiorello, quell’incontro ...

Michelle Hunziker - fuga in montagna con la famiglia : «Sono qui perchè educa le mie figlie» : Con l?arrivo della nella stagione Michelle Hunziker trascorre gran parte della vacanze con la famiglia al mare, quasi sempre in località Varigotti, ma non rinuncia mai a passare qualche...