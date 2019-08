Meteorite sulla Sardegna | gli esperti | «Esplosione 400 volte maggiore di quella per il

Meteorite sulla Sardegna - esperta : “Era un bolide” [FOTO e VIDEO] : Più che un Meteorite, il corpo luminoso che ha solcato i cieli della Sardegna la scorsa notte era un “bolide“. Un termine tecnico utilizzato dagli esperti astrofisici per indicare un “piccolo corpo, probabilmente di natura ferrosa, che entra in atmosfera“, ha spiegato al Tgr Rai Sardegna Silvia Casu, dell’Osservatorio astronomico di Cagliari. “A volte è associato anche a un suono ma in realtà non sempre accade ...