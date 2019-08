Meteo | oggi il picco di caldo | da domani piogge in arrivo

Il Nowcasting di MeteoWeb : un temporale lascia il Friuli - forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte : Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto Piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale. Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle ...

Previsioni Meteo : oggi nubi e temporali su parte del Nord - tanto sole e caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Inizia con oggi la fase più calda di questo nuovo assalto del fronte subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori geo-potenziali sono già molto elevati su tutto il Paese, fino a 590 gpdam (se consideriamo che la isolinea media estiva è sui 576 gpdam, deduciamo facilmente che 140 gpdam in surplus, evidenziano un importante peso della colonna d’aria con forte inibizione di movimenti ascendenti). Dunque, condizioni ...

Previsioni Meteo : oggi alta pressione con sole prevalente - qualche disturbo localizzato [MAPPE] : Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini. Stato del cielo e fenomeni Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia e calo temperature nelle ultime settimane del mese : Dopo un FerrAgosto con temperature inferiori alla media del periodo un po’ su tutta Italia, cosa ci riserverà il Meteo nelle settimane dell’ultimo mese dell’estate? Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 19 Agosto al 15 settembre. 19 – 25 Agosto 2019 La prima settimana si apre all’ insegna di una moderata curvatura ciclonica nel regime del geopotenziale al Nord, che però tende a normalizzarsi al ...

Previsioni Meteo : avanza l’alta pressione - oggi caldo gradevole e qualche temporale [MAPPE e DETTAGLI] : Va gradualmente ricucendosi lo strappo nordatlantico che ha avuto corso nelle ultime 48-60 ore apportando un sensibile calo delle temperature e anche una iniziale più diffusa instabilità. L’alta pressione dalla Spagna, settori occidentali del bacino, Nord Africa, avanza progressivamente verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con tempo che tende a una stabilità più generalizzata su tutto il Paese. Tuttavia, per la giornata ...

Meteo ferragosto - pioggia al Nord - sole al Sud. Temperature in calo : Rosa Scognamiglio Le previsioni Meteo di ferragosto indicano tempo bello e soleggiato al Sud e temporali al Nord nelle prime ore del pomeriggio. Temperature in calo ovunque ferragosto è alle porte. E tra lunghe code in autostrada, areoporti in tilt e spiagge superaffollate si prevede una giornata di fuoco. Ma cosa accadrà dal punto di vista metereologico? Ebbene, pare proprio che ci siano grosse novità in arrivo. Stando a quanto ...

Meteo - l’ondata di caldo ha le ore contate : oggi ancora 8 città con “bollino rosso” - da domani cambia tutto : Il caldo africano ha le ore contate: da domani l’aria fresca raggiungerà l’Italia determinando un decisivo calo delle temperature. oggi ancora 8 città dovranno fare i conti con l’ondata di calore da “bollino rosso”, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. L’allerta di “livello 3″, la più elevata, riguarderà Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e ...

Previsioni Meteo 13 agosto : da oggi tregua dal caldo torrido - nubi e temporali al Nord : Secondo le Previsioni meteo di oggi martedì 13 agosto l'ondata di caldo di questi giorni comincerà la sua ritirata al Nord e al Centro, mentre al Sud si registrano ancora punte fino a 40 gradi. Possibilità di precipitazioni sparse al Nord, soprattutto sull'Alto Adige e zona carnica e Trentino, Veneto e Friuli.Continua a leggere

Meteo - nubifragio in Piemonte : pioggia e grandine tra Verbania e Stresa - allagamenti e feriti : nubifragio nella zona del Lago Maggiore poco dopo mezzogiorno: pioggia mista a grandine ha provocato disagi e danni tra Verbania e Stresa. Numerose le chiamate ai numeri di emergenza per allagamenti. Sono caduti anche degli alberi a Pallanza e Stresa. Chiusa anche la linea ferroviaria Domodossola-Milano nel tratto tra Stresa e Verbania, a causa della caduta di rami sulla linea aerea e di cartelli di segnalazione franati sui binari. Chiusa anche ...

Meteo - caldo al Centro Sud fino a martedì - pioggia al Nord : Meteo, caldo al Centro Sud fino a martedì, pioggia al Nord L’ondata di calore che ha colpito l’Italia lo scorso fine settimana prosegue anche lunedì 12 agosto e martedì 13 agosto: nelle regioni Centro-meridionali e nelle isole vengono registrate punte fino a 39-41 gradi. Tempo instabile al Nord Parole chiave: ...

Meteo - Ferragosto con pioggia e grandine al Nord : Stop al caldo africano. Dopo il weekend rovente, che ha visto picchi anche di 40 gradi in diverse zone della Penisola, in Italia torna il maltempo. Brusco calo delle temperature tra mercoledì e giovedì in quasi tutte le Regioni, dopo una domenica ritenuta la più calda dell'anno. Al Nord, per Ferragosto, è attesa un'ondata di grandine e temporali. Qualche nube innocua sugli Appenini, nessun problema invece nelle pianure del Centro-Sud dove ...

Meteo : oggi caldo estremo al centro-sud - attenzione ai temporali al nord : SITUAZIONE Meteo | Un flusso fresco di origine atlantica (fresco solo alle medio-alte quote) sta sorvolando il nord Italia in queste ore come dimostrato dai forti temporali di ieri sera e dal clima...

Domenica rovente a 40 gradi. Ma da Ferragosto arriva la pioggia Meteo : L’anticiclone africano scalda ancora la Penisola, con picchi al Centro-Sud. La morsa dell’afa finirà già in settimana al Nord e poi nel resto d’Italia per il 15 agosto

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...