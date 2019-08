Mercedes-Benz EQV 300 - Anche la monovolume con la Stella è a emissioni zero

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

Mercedes-Benz - Primi test per la Classe S Maybach : Le foto spia della Mercedes-Benz Classe S di nuova generazione, attesa sul mercato nel 2020, circolano già da qualche tempo, ma è la prima volta che vediamo quella che dovrebbe essere la futura versione Maybach.Passo lungo e cristallo posteriore per distinguersi. A identificare il muletto come l'allestimento più opulento della serie ci pensano alcuni dettagli piuttosto evidenti. Al di là delle cromature che spuntano tra le pellicole applicate al ...

Mercedes-Benz - Germania - incentivi ai clienti per aggiornare le diesel : Per consentire ai propri clienti di evitare i divieti di circolazione per le auto diesel all'interno di varie città tedesche, la Mercedes-Benz ha lanciato un programma di incentivazione per l'aggiornamento di alcuni modelli a gasolio. La Casa della Stella offrirà 3.000 euro ad alcuni clienti selezionati per coprire i costi di installazione di un impianto di scarico dotato di catalizzatore Scr con iniezione di urea pensato per abbattere le ...

Mercedes-Benz GLA - Nuovi avvistamenti della seconda generazione - anche in versione AMG : Continuano gli avvistamenti dei prototipi della seconda generazione della Mercedes-Benz GLA. La gamma a trazione anteriore e integrale è ormai quasi completa e la GLA si troverà nel 2020 a ultimare la gamma entry level della Stella, affiancando l'inedita GLB.Fedele alla formula precedente. Le forme e i dettagli della carrozzeria sono quelli che abbiamo già visto di recente in altre foto spia. La GLA segue la filosofia che ne ha decretato il ...

Mercedes-Benz Grand Prix Ltd conferma i nuovi membri del board : Mercedes-Benz Grand Prix Ltd (MGP) today confirmed the nomination of a new non-executive chairman and the appointment of a new non-executive director, following a board meeting held last week in Stuttgart. Markus Schäfer, Member of the board of Management of Daimler AG responsible for Group Research and Mercedes-Benz Cars Development, has been nominated as the […] L'articolo Mercedes-Benz Grand Prix Ltd conferma i nuovi membri del board ...

Mercedes-Benz - EQ S : proseguono i test dell'ammiraglia elettrica : passato quasi un anno dal primo avvistamento dei prototipi della EQ S, la futura ammiraglia elettrica della Mercedes-Benz. Oggi siamo in grado di mostrarvi delle foto spia ben più significative, con la vettura che si avvicina ormai all'aspetto definitivo. Il suo debutto avverrà tra le fine del 2020 e l'inizio del 2021, quando oltre alla EQ C, già in vendita, avremo scoperto anche la compatta EQ A. Proporzioni inedite per la Stella. La ...

Mercedes-Benz – Lanciata la prima vettura del marchio EQ : guida dinamica e look innovativo : Al Salone dell’Automobile di Parigi 2016 Mercedes-Benz presentò per la prima volta il suo nuovo brand di prodotti e tecnologie per la mobilità elettrica. Ora tutto è pronto: con EQC1 viene Lanciata la prima Mercedes-Benz del marchio EQ Come primo modello Mercedes-Benz del nuovo brand di prodotti e tecnologie EQ, Mercedes-Benz EQC presenta molti dettagli di design innovativi e colori tipici del marchio. Esternamente e ...

Equitazione - Mercedes – Benz Nations Cup 2019 : vince la Svezia davanti alla Germania padrona di casa - assente l’Italia : Nuovo fine settimana di gare nel mondo dell’Equitazione, che questa volta fa tappa ad Aquisgrana (Aachen), in Germania, dove si stanno svolgendo gare di dressage e salto, a cominciare già da questa sera, con la Mercedes-Benz Nations Cup, competizione a squadre in due fasi. Il successo è andato alla Svezia, per un team composto da Henrik von Eckermann, Angelie von Essen, Evelina Tovek e Peder Fredricson, collezionando appena 4 penalità nel ...

Mercedes-Benz e Avis Italia : la partnership va avanti con tre nuovi modelli e tante novità : La partnership tra Avis Italia, società leader nel settore dell’autonoleggio, e Mercedes-Benz si rinnova per il quarto anno consecutivo con tre nuovi modelli esclusivi della nota azienda automobilistica tedesca che vanno ad arricchire la Prestige Collection 2019. Scopriamo i dettagli e le tante novità disponibili per tutti i clienti che vogliono godere di un’esperienza di noleggio premium. L’Avis Prestige Collection 2019 si ...

Classe A Sedan - CLA e Classe C : le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz : Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina: Classe C, CLA e ora anche Classe A Sedan che, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-Benz”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure ...

Mercedes-Benz Classe B - Più tecnologia con la Sport Extra : La Mercedes amplia lofferta della Classe B con la versione Sport Extra. Basata sullallestimento Sport Plus e abbinata alle motorizzazioni benzina 180 (da 116 CV) o diesel 180 d (da 136 CV), sia manuali sia automatiche, aggiunge una serie di contenuti tecnologici nella dotazione di serie. Già ordinabile in concessionaria, questa serie della monovolume tedesca ha prezzi che partono da 29.370 euro. Tutti i plus. Ad arricchirne i contenuti troviamo ...

Mercedes-Benz GLA - Proseguono i collaudi della nuova generazione : A distanza di pochi giorni dalle prime immagini della Mercedes-Benz GLA di nuova generazione, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare nuovamente la vettura tedesca, il cui debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2020. Il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo iniziale, come dimostrano le ampie camuffature su tutta la carrozzeria, ma lascia comunque spazio ad alcune osservazioni sulle scelte stilistiche e costruttive ...

Le foto suggestive dalla Mercedes Benz Fashion Week di Madrid - : Fonte foto: Getty imagesLe foto suggestive dalla Mercedes Benz Fashion Week di Madrid 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Presentata la collezione primavera/estate del 2020