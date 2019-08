Meloni sbotta coi 5S | “Cambiamento è fare la prostituta? Schifo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Matteo Renzi, “resuscitato”, è il “vero burattinaio” della nuova maggioranza e “voi M5S vi state sedendo al tavolo con lui”, per un governo “sulla pelle degli italiani”. Dopo il discorso di Giuseppe Conte, seguito da Salvini e Renzi, Giorgiaha commentato con una diretta Facebook quanto detto dai tre leader.“Si sta mettendo d’accordo – ha aggiunto – la gente che avrebbe perso le elezioni e ci fanno anche la morale: Cinquestelle cari… Ma il cambiamento era questo?laun po’ con la destra un po’ con la sinistra a seconda di chi ti dà qualcosa di più?”. E ancora: “Siete in grado di sopportare e dire proprio tutto per incollarvi alla poltrona? Sostenere la chiusura dei porti e la loro apertura? Sostenere la critica ...

