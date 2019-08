Meeting Rimini | Blangiardo | ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ 3

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ (2) : (AdnKronos) – Lukianoff, autore di numerosi libri e saggi sulla situazione sociale, i diritti civili e, in particolare, sulla condizione dei giovani all’interno dei campus americani, si è occupato del fenomeno della polarizzazione politica e della tendenza in atto fra i giovani universitari di isolarsi, di chiudersi in gruppi ristretti, in una ‘bolla’ personale.“Paura diffusa, stress, cambiamenti repentini di ...

Meeting Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Dal 2015 la popolazione Italiana è diminuita di 400 mila unità, compensata solo da un incremento di stranieri. L’indice di natalità è il più basso di sempre. Nel 2018 i nati sono stati 440 mila, con un altro segnale in negativo. Nei primi tre mesi del 2019 i nati sono scesi ancora del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018”. Così il presidente dell’Istat e professore ordinario di ...

Dialogo Islam-Occidente - video incontro Meeting Rimini/ Al-Issa "musulmani vs jihad" : video integrale dell'incontro 'Conoscersi per capirsi, capirsi per convivere" sul rapporto e Dialogo tra Occidente e Islam. Al-Issa 'musulmani contro jihad'

Diretta video - Rose Busingye al Meeting Rimini 2019/ Kenya e sostegno a distanza : Incontro al Meeting di Rimini 2019 sul 'sostegno a distanza in Kenya'. Intervengono Rose Busingye, Damiano Tommasi e Lamas Maiyah. Diretta video streaming

Al Meeting di Rimini progetti innovativi e prototipi imprese marchigiane in vetrina : Rimini, 19 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Rinascere insieme con la forza delle idee e la concretezza dell’esperienza". E’ questo il messaggio che accoglie i visitatori dello stand della Regione Marche al Meeting per l’amicizia fra i popoli in corso a Rimini. "Siamo molto soddisfatti -ha commentato l’

Al Meeting di Rimini confronto su un sistema che deve ‘fare rete’ : Rimini, 19 ago. – (AdnKronos) – Un mondo pieno di ‘ricchezze impreviste’ che deve cercare il suo posto nel panorama europeo. E’ stato questo il senso del dibattito sulle piccole e medie imprese italiane che si è tenuto oggi al Meeting di Rimini con la partecipazione di Bernhard Scholz, presidente della Cdo. Come ha spiegato Federico Visconti, rettore di Liuc Università Cattaneo, “siamo in presenza di ...

‘L’infermiere di domani’ - think thank al Meeting di Rimini : Rimini, 19 ago (AdnKronos Salute) – L’infermiere di domani? Specialista, manager e garante della continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio. Il ‘futuro prossimo’ della professione infermieristica è stato al centro del think thank sulla formazione delle professioni al Meeting Salute di Rimini, in corso fino al 24 agosto. Lo sviluppo della professione infermieristica non è solo manageriale, ma anche ...

Meeting di Rimini - Svimez contro l’autonomia. Zaia : “Finiamola con la bufala della secessione dei ricchi” : Un attacco alla richiesta di autonomia delle regioni del Nord cavalcata dalla Lega è venuto al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione nel corso della tavola rotonda sul tema “I giorni del Sud”. E pronta è venuta dal Veneto la risposta del governatore Luca Zaia, che da quasi due anni tenta inutilmente di acquisire le 23 competenze che ha chiesto al governo e al Parlamento dopo il referendum autonomista dell’ottobre 2017. Alla tavola ...

Diretta video - incontro sul titolo Meeting Rimini 2019/ Interviene Arbona Abascal : incontro sul titolo del Meeting Rimini 2019: Diretta video streaming con Guadalupe Arbona Abascal. 'Nacque il tuo nome da ciò che fissavi'

Video - Luciano Violante al Tg Meeting/ "A Rimini luogo di civiltà tra diversi" : Luciano Violante al Tg Meeting 2019: 'qui a Rimini un luogo di civiltà tra diversi'. Il servizio e l'intervista sull'incontro 'Antigone, Creonte ed Edipo'

Meeting Rimini - apertura con Casellati : 22.30 Sarà la presidente del Senato Casellati ad inaugurare il 40° Meeting di Rimini, organizzato da Comunione e Liberazione, fino al 24 agosto. "Pensiamo alle migliaia di individui che ogni giorno fuggono da guerre e povertà:prima che numeri, sono volti,persone, nomi e storie", scrive Papa Francesco nel messaggio per il Meeting. "Affrontare il nuovo con coraggio,senza nostalgie paralizzanti,con spirito critico e apertura a chi ci è ...

40 ANNI DI Meeting/ Noi - "padroni di casa" a Rimini tra pionierismo e miracoli : Il 23 agosto 1980 iniziava la prima edizione del "MEETING per l'Amicizia tra i popoli". Le parole di chi la organizzava a Rimini

Meeting Rimini : Coca-Cola e Corepla con Upcycle - viaggio nella sostenibilità : Roma, 16 ago. (Labitalia) - Coca-Cola torna al Meeting di Rimini con il progetto 'Upcycle, il nostr[...]