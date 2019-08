MEETING Papa Francesco e Wojty' a | liberare la Chiesa dall' 89

Migranti - papa Francesco scrive al MEETING di Cl : “Chi fugge da guerra e povertà è una persona - non un numero” : Persone “sole e abbandonate“, spesso “trattate come numeri di una statistica”. Ma “prima che numeri, sono volti, nomi e storie“. E’ chiaro il riferimento ai Migranti da parte di papa Francesco, che ha inviato un messaggio al Meeting 2019, la kermesse annuale di Comunione e Liberazione la cui 40° edizione prenderà il via domenica 18 agosto da Rimini. “Mai dobbiamo dimenticarlo, specialmente quando ...