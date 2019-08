Massimiliano Romeo Lega | Se M5S e Renzi fanno un Governo | saliamo al 60%

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) “Per noi non esistono altre maggioranze: unche metta insiemee il M5S sarebbe clamoroso. Se Conte dovesse dimettersi si aprirebbero le consultazioni la parola passerebbe al Presidente della Repubblica”. Così, capogruppo dellaa Palazzo Madama in un’intervista a Il Messaggero. In ogni caso lanon teme di finire all’opposizione comunque anche fosse, “se dovessi fare un calcolo utilitaristico - prosegue- con unM5S-noi arriviamo in pochi mesi al 60%”. E poi, stando ancora sul tema del consenso,aggiunge: “Se con noi il M5S ha dimezzato i consensi, con il Pd li azzererebbe. Ma è giusto dare la parola agli italiani”, chiosa, perchè il rischio, altrimenti, è che il Paese “perda sovranità, ritorneremmo sotto lo schiaffo della ...

