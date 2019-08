Marvel' s Avengers | combattimenti | abilità | boss fight e molto altro in un nuovo video

Topolino e gli Avengers festeggiano 80 anni di Marvel Comics : Era il 1939 quando Martin Goodman fondò la casa editrice Timely Comics, negli anni Cinquanta Atlas Comics, meglio conosciuta come Casa delle Idee, e fu solo nel febbraio del 1961 che prese il nome di Marvel Comics. Oggi, 2019, si festeggiano i ben 80 anni di questa fiorente azienda, non lontani dalla sua acquisizione da parte della Walt Disney Company, e quale miglior modo se non farlo con un numero speciale che veda l’icona di Topolino in ...

Marvel's Avengers : gli attori rispondono alle critiche per la mancanza di personaggi ispirati ai film : Quando Square Enix mostrò per la prima volta il suo Marvel's Avengers, non era esattamente quello che i fan si aspettavano. Molti hanno pensato che il gioco avrebbe dovuto avere un aspetto più ispirato all'MCU (Marvel Cinematic Universe). Nessuno degli attori dell'MCU riprende il suo ruolo nel gioco. Mentre i film hanno presentato questi personaggi a milioni di persone, non bisogna dimenticare che gli eroi sono in circolazione da molto prima di ...

Final Fantasy 7 Remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Marvel's Avengers : il doppiatore di The Last of Us darà la voce a Tony Stark : Nolan North è un attore famoso ai videogiocatori per aver doppiato Uncharted e The Last of Us. Ebbene, ora darà voce a Tony Stark in Marvel's Avengers e l'attore sembra veramente molto entusiasta di questo gioco."E' assolutamente una delle cose più straordinarie; nel gioco i filmati ed il gameplay sono un tutt'uno" ha dichiarato North. "Uno si preoccupa sempre di trovare un gioco che abbia un gameplay ottimo oltre che una grafica spettacolare. ...

Avengers 5 : Marvel prepara il nuovo film con un team rinnovato! : Avengers 5 farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e il nuovo film presenterà un team nuovo di supereroi. Ecco tutti i dettagli sui cambiamenti che prepara il MCU! Avengers 5 avrà tante novità nel film per i fan! Scopriamo cosa prepara il MCU dopo Avengers 4… La Fase 5 del Marvel Cinematic

Avengers : Endgame batte Avatar : James Cameron si congratula con Marvel! : Avengers: Endgame e Marvel ricevono i complimenti da parte di James Cameron che condivide sui social media un post per congratularsi con i suoi rivali degli ultimi mesi. Ecco le parole del regista! Avengers: Endgame e i Marvel Studios superano Avatar e James Cameron "si arrende" al successo dei Vendicatori al cinema! Dopo ben 10

Il creative director di Marvel's Avengers svela qualche dettaglio sull'end-game e sui villain che saranno introdotti : Marvel's Avengers è stato presentato come un gioco d'azione per giocatore singolo che incontra i titoli live service co-op. Più ci si allontana dall'E3, più dettagli arrivano sul titolo per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le ultime informazioni si riferiscono all'end-game, che promette più difficoltà, più contenuti e villain più grandi e più difficili da affrontare.Parlando con Daily Star, il direttore creativo di Crystal Dynamics, Noah ...

Marvel's Avengers : ecco il filmato della demo mostrata durante il Comic Con 2019 : In queste ultime ore è trapelato online il filmato relativo alla demo a porte chiuse di Marvel's Avengers mostrato durante il Comic Con 2019. Leggi altro...

Marvel's Avengers : nuovi dettagli su campagna - co-op - storia e molto altro : Durante il panel tenutosi al San Diego Comic-Con, Marvel assieme al creative director di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, ha svelato i primi dettagli di Marvel's Avengers, gioco annunciato all'E3 di quest'anno.Dopo aver mostrato una demo di gioco off-screen gli sviluppatori hanno spiegato qualcosa di più sul gioco. "In Marvel's Avengers giocherete una storia completamente nuova. Sarete in grado di personalizzare il vostro eroe come preferite e ...

La beta multiplayer di Marvel's Avengers arriverà prima su PS4 : Con il Comic-Con di San Diego che si sta svolgendo proprio adesso, stiamo ottenendo interessanti informazioni su Marvel's Avengers .Durante il panel alla SDCC19, Marvel Games ha mostrato 20 minuti di gameplay e gli sviluppatori del gioco hanno anche rivelato che i giocatori PlayStation 4 potranno mettere le mani sulla modalità beta multiplayer per primi il prossimo anno.Il team ha anche pubblicato una serie di tweet con informazioni provenienti ...

La demo E3 di Marvel's Avengers sarà mostrata una settimana dopo la Gamescom : Lo sviluppatore di Marvel's Avengers, Crystal Dynamics, ha confermato che tutti potranno presto dare un'occhiata alla demo del gioco precedentemente mostrata.Durante il panel Marvel Games del Comic-Con di San Diego questa settimana, il direttore creativo Shaun Escayg e il team hanno presentato la demo E3 a porte chiuse ai partecipanti.La buona notizia è che tutti potranno presto vedere la demo completa. Escayg ha confermato che il team la sta ...

Il gameplay di Marvel's Avengers sarà svelato la prossima settimana : Square Enix svelerà il primo gameplay di Marvel's Avengers durante la sua presentazione al Marvel Games Panel al Comic-Con 2019 di San Diego il 18 luglio alle 13:30. PT / 16:30 ET.Il panel vedrà la partecipazione del direttore creativo di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, e del cast di Marvel's Avengers.Non è stato annunciato un live streaming per il panel, ma il comunicato stampa afferma che la premiere del gameplay sarà riservata ai ...

Marvel's Avengers sarà protagonista al San Diego Comic-Con con "nuovi entusiasmanti contenuti" : Non si può di certo affermare che il primissimo trailer di Marvel's Avengers abbia convinto tutti i fan dell'universo Marvel e tutti i giocatori ma allo stesso tempo si è visto troppo poco per giudicare un progetto estremamente ambizioso che coinvolge non solo Crystal Dynamics ma anche Eidos Montreal e in generale moltissime risorse e studi di Square Enix.Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One, Stadia e ...

Marvel's Avengers : Square Enix spera che il gioco faccia meglio di Spider-Man : Marvel's Spider-Man è stato il titolo che più ricordava da vicino il gioco di supereroi ideale e mostrava la diffusa popolarità di Marvel oltre i film. Aveva qualità e quantità in termini di contenuti e ha venduto molte copie anche se è stata un'esclusiva PS4. Yosuke Matsuda, presidente di Square Enix, ha parlato del gioco e ha detto di aver apprezzato il titolo di Insomniac Games. Ha anche detto che non vuole che sia migliore del nuovo Marvel's ...