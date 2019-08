Martedi 20 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Guida TV martedì 20 Agosto - i programmi di oggi : programmi Tv di martedì 20 Agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Speciale Tg1 Rai 2 ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 23×02-03 + 21×13 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:05 Big Wedding Canale 5 ore 21:15 Spirito Libero 1a Tv 1×07-08 Finale (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Mountains – la vita sopra le nuvole Italia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×17-18-19 1a Tv Free (qui le ...

Chicago Fire 6 - gli episodi in onda martedì 20 agosto su Italia 1 : Chicago Fire 6, anticipazioni episodi 17, 18 e 19 in onda martedì 20 agosto su Italia 1. Mentre si avvicina al termine, continua ancora su Italia 1 l’appuntamento con la sesta stagione di Chicago Fire. L’appuntamento è per martedì 20 agosto su Italia 1 alle 21:20, e andranno in onda tre episodi, dal diciassettesimo al diciannovesimo della sesta stagione. Ecco le trame degli episodi in onda martedì 20 agosto: episodio 6×17: “Una grande ...

Spirito Libero - gli episodi in onda martedì 20 agosto su Canale 5 – Ultima puntata : Spirito Libero, anticipazioni episodi 7 e 8 in onda martedì 20 agosto su Canale 5. Ultima puntata. Essendo una miniserie la storia di Spirito Libero già volge al termine. Stasera, martedì 20 agosto, torna in onda su Canale 5 la miniserie austriaca Spirito Libero, con gli ultimi due episodi. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa, due nuovi episodi, il settimo e l’ottavo, che chiuderanno la miniserie. Vediamo le informazioni ...

L'oroscopo del giorno martedì 20 agosto : nuovi incontri per Acquario - Ariete instancabile : Durante la giornata di martedì 20 agosto, i nativi Sagittario faranno tanti nuovi incontri, mentre Ariete riuscirà a portare a termine molti incarichi senza alcuna fatica. Giornata in salita per i nativi Acquario, mentre per i Cancro ci saranno novità sul posto di lavoro. Infine, i Gemelli si sentiranno alquanto nervosi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di martedì 20 agosto 2019. Previsioni oroscopo ...

Crisi di Governo - tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019 : Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' : Decisamente ricco l'offerta tv per seguire in diretta e commentare a caldo questo martedì 20 agosto 2019, che vede in programma le comunicazioni del Premier Giuseppe Conte al Senato, primo atto 'ufficiale' e atteso di questa anomala Crisi di Governo firmata Ministro dell'Interno.prosegui la letturaCrisi di Governo, tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019: Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' pubblicato su TVBlog.it 19 ...

Meteo - le previsioni di martedì 20 agosto : Meteo, le previsioni di martedì 20 agosto Il caldo africano sta per raggiungere il suo culmine con temperature che nei prossimi due giorni raggiungeranno i 38 gradi al Centro Sud. L’afflusso di aria calda avrà però vita breve: da giovedì l'anticiclone inizierà a ritirarsi a partire dalle regioni ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di martedì 20 agosto 2019 : anticipazioni puntate 53 e 54 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda martedì 20 agosto 2019 su Canale 5: Deniz ha fatto un incidente con la moto. Asuman, dopo il litigio con la sorella, prende la decisione di andare a stare a casa di Deniz e ne approfitta per occuparsi di lui… Demet chiede a Deniz di testimoniare contro Ferit al processo per l’affidamento di Bulut… Ferit e Nazli temono che Asuman possa spiattellare ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 20 agosto 2019 : anticipazioni puntata 794 di Una VITA di martedì 20 agosto 2019: Blanca, Diego e Samuel portano Moises in salvo nella tenuta Alday; quando Ursula giunge al nascondiglio, scopre che il piccolo non c’è più e dà in escandescenze… Felipe non accetta la proposta di Iñigo di corrompere Cesareo affinché dichiari il falso e chiede piuttosto aiuto ad Antoñito per scoprire dove si trovi Peña e convincerlo a prendersi la colpa per scagionare ...

L'oroscopo di domani 20 agosto - primi sei segni : martedì perfetto per Leone - Toro ansioso : L'oroscopo di domani martedì 20 agosto 2019 porta buone notizie a due dei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Allora, pronti a scoprire tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a chi porterà fortuna l'Astrologia di oggi? In primo piano quest'oggi, la seconda giornata interessante la settimana da poco iniziata. Certamente impegnativo soprattutto nella vita lavorativa come anche nelle questioni di cuore, il periodo ...

Previsioni astrali di martedì 20 agosto : ottima giornata per Gemelli - Bilancia e Vergine : Le Previsioni zodiacali per martedì 20 agosto 2019 annunciano una giornata molto positiva per i segni di aria, in particolar modo per la Bilancia e i Gemelli, che daranno una svolta alla loro vita grazie ad importanti novità soprattutto sotto l'aspetto amoroso-sentimentale. La vita di coppia riserverà ventiquattr'ore di relax e passione anche per i nati sotto il segno della Vergine. L'oroscopo per i segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): ...

Ascolti Tv Martedì 13 agosto - Grand Tour 9.2% superato da Spirito Libero 11.8% : Ascolti Tv Martedì 13 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Spirito Libero 1a Tv (3 ep.) – Canale 5 -1.724 milioni e 11.8% Grand Tour – Rai 1 – 1.429 milioni e 9.2% (il sospeso Velvet Collection 1.42 e 8.8%) Chicago Fire 1a Tv (3 ep.) – Italia 1 – 1.091 milioni e 7.1% In Onda – La7 – 971 mila e 6.1% Lo squalo – Rete 4 – 825 mila e 6.1% Hawaii Five-0 (2 ep 1a Tv + 1 ...

Ascolti TV | Martedì 13 agosto 2019. Spirito Libero 11.8% - Grand Tour 9.2% - In Onda 6.1% - Speciale Tg3 4.6% : Grand Tour - Lorella Cuccarini Su Rai1 Grand Tour ha conquistato 1.429.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video 1.724.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 811.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.091.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Tg3 Speciale ha raccolto davanti al video 753.000 ...

Ascolti tv martedì 13 agosto 2019 : Un martedì di politica, caldissima, in una delle giornate più torride dell'anno. Prime Time Su Rai 1 Grand Tour ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La serie Hawaii Five-0 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film La guerra dei Roses ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La serie Spirito libero ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 La serie Chicago ...

Ascolti TV | Martedì 13 agosto 2019 : Grand Tour - Lorella Cuccarini Su Rai1 Grand Tour ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Spirito Libero ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Guerra dei Roses ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...