Marina di Ragusa | è ancora dibattito su ordinanze per Ferragosto non rispettate

Marina di Ragusa - un tratto di spiaggia pericoloso FOTO : Un tratto di spiaggia pericoloso e da mettere in sicurezza alla fine del lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa . La denuncia di Firrincieli

Disservizi idrici non solo a Marina di Ragusa ma anche in centro storico : Emergenza idrica anche nei centri storici di Ragusa , il gruppo consiliare del M5S chiede all'amministrazione comunale di sapere cosa sta facendo

Black out a ripetizione a Marina di Ragusa : Black out a ripetizione da una settimana a questa parte a Marina di Ragusa . La nota del consigliere D'Asta

Marina di Ragusa - finalissime per Marina Sport Week : Marina di Ragusa , ultimi appuntamenti per Marina Sport Week , oggi le finalissime nei vari tornei dopo una settimana di gare

Marina di Ragusa - carabinieri aggrediti da uomo ubriaco : Marina di Ragusa , carabinieri aggrediti da uomo ubriaco . E' accaduto sabato pomeriggio in piazza Duca degli Abruzzi

Marina di Ragusa - festa in onore di Santa Maria di Portosalvo : Marina di Ragusa, i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo entrano nel vivo da oggi al via il triduo predicato da don Di Maria