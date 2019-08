Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Unallestito per l’occasione e “” sulladiche diventadi calcio. A Bari un gruppo di studenti universitari frequentatori dell’aula studio del palazzo ex Poste in piazza Cesare Battisti hanno deciso di organizzare la visione collettiva dellodi La7 in programma per martedì 20 agosto alle 14.15, in occasione del dibattito parlamentare al quale interverrà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L’annuncio è arrivato ieri tramite Facebook sul profilo di Giulio Albano, “responsabile Public relations di Studenti Indipendenti”. “Grazie alla disponibilità dell’ufficio Eventi Uniba domani sarà possibilela #dalle ore 14. 15 all’ex Palazzo delle Poste, suldell’aula Carlo De Trizio. Portate ...

HuffPostItalia : Maratona Mentana come i Mondiali: maxi-schermo per seguire lo speciale crisi di governo a Bari - cesarebrogi1 : RT @HuffPostItalia: Maratona Mentana come i Mondiali: maxi-schermo per seguire lo speciale crisi di governo a Bari - aufirelove : oggi pomeriggio vado al mare e quasi mi dispiace perché mi perderò la maratona mentana -