Mar Mediterraneo | l' allarme | «Il livello potrebbe salire fino a 20 centimetri entro il

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Migranti - si teme un'altra strage nel Mediterraneo : "Tanti corpi in Mare" : La denuncia di Alarm phone, mentre continua lo stallo per la vicenda dell'ong Open Arms. Intanto si prepara un nuovo braccio...

Lo squalo nel Mar Mediterraneo : incubo dei bagnanti : Lo squalo Mako o Verdesca nel Mar Mediterraneo: incubo per i bagnanti. Ecco le altre specie di squali al largo della Sicilia

Incidente sull’autostrada A2 del Mediterraneo : Marco si schianta e muore a 20 anni : L'Incidente è avvenuto all'alba a Montalto Uffugno, in provincia di Cosenza. A perdere la vita Marco Calderaro, 20 anni.Continua a leggere

Scossa di terremoto intensa a sud di Creta - nel Mar Mediterraneo : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata stamane alle ore 9.02 italiane a Sud dell'Isola di Creta. Secondo le rilevazioni dell´EMSC il sisma è stato di magnitudo 5.0 sulla...

Pronto a salpare con il più grande cataMarano del Mediterraneo? : Attivo tra Sicilia e Malta, un nuovo catamarano è la soluzione ideale per spostamenti rapidi e comodi tra le due isole

Produzione di energia dal Mare : lo Stretto di Messina il sito più promettente del Mediterraneo : Stimare la Produzione di energia dal mare grazie alle previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di marea nel Mediterraneo. Ora è possibile grazie a due innovativi modelli messi a punto da ENEA: MITO[1], in grado di fornire previsioni su temperatura, salinità e velocità delle correnti marine con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri come nel caso degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del ...

Defibrillatore in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica : Anche Marina di Modica avrà il suo Defibrillatore. Stamattina, 27 luglio, alle ore 10:00 verrà consegnato in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica

Mediterraneo da reMare 2019 al Porto Turistico di Roma : “Fondamentale percorrere una strada alternativa alla plastica” : “Abbiamo acqua potabile di ottima qualità, occorrerebbe per questo incentivare l’installazione di nuovi punti di distribuzione, ad esempio nelle varie aree urbane della Capitale. Si potrebbe così incoraggiare, da una parte, la cultura del risparmio e della valorizzazione dell’acqua e, dall’altra, dissuadere i cittadini dall’acquisto o dall’utilizzo di bottiglie di plastica, di cui siamo i maggiori consumatori ...

Il Mar Mediterraneo continua a far riemergere tesori dal passato : recuperati in Sicilia due rostri punici e non solo : recuperati altri due rostri dai fondali delle Egadi. I preziosi reperti sono stati ritrovati grazie alla sinergia operativa tra la Soprintendenza del mare della Regione Siciliana, la Rpm nautical foundation e i subacquei della Global underwater explorer. Nel corso delle ricerche, anche quest’anno condotte con la nave oceanografica Hercules, sono stati scoperti ulteriori target che vanno ad arricchire il ricco database costruito negli ...

Viaggio a Minorca - la più grande biosfera Marina nel Mediterraneo : All’interno del programma MaB dedicato all’uomo e alla biosfera, l’UNESCO ha appena approvato l’ampliamento e la riqualificazione della Riserva della biosfera di Minorca, aumentando in modo considerevole la sua estensione fino al mare ai fini di incrementare la protezione dell’isola. Minorca, riconosciuta riserva già dal 1993, è un territorio con un paesaggio rurale molto ricco che ospita una notevole varietà di habitat ...

Mediterraneo da reMare 2019 #PlasticFree : tappa in Sicilia e sulle coste italiane : Dopo Napoli e Amalfi, nel cuore della splendida Costiera, proseguendo per Sperlonga e Marina di Fondi, in provincia di Latina, la campagna nazionale “Mediterraneo da remare” #PlasticFree, giunta quest’anno alla 9ª edizione, farà tappa in Sicilia, sabato 13 luglio 2019, ai Giardini di Naxos, in provincia di Messina, con appuntamento al Lido di Naxos (Lungomare Schisò) promosso dalla Fondazione UniVerde e dall’Associazione culturale ...

Furlan : Mar Mediterraneo divenuto scenario di naufragi : Roma – “Il mar Mediterraneo si e’ ridotto a una pozza salata teatro di naufragi di uomini, donne e bambini disperati in cerca di una vita migliore, che l’Europa non sa regolare collegialmente e il nostro Governo si ostina ad affrontare con la politica dell’annuncio e dei respingimenti”. Cosi’ la segretaria della CISL, Annamaria Furlan, aprendo la conferenza organizzativa, osservando che “si ...

Braccio di ferro in Mare con Salvini Le 6 ong attive nel Mediterraneo : Sono sei le ong attualmente operative nel Mediterraneo, con quattro imbarcazioni e un aereo, per la ricerca e il soccorso di migranti in partenza dalle coste della Libia: Sea Eye con la Alan Kurdi; Mediterranea saving humans con il veliero Alex; Proactiva Open Arms con la nave Open Arms; Resqship con la barca a vela Josefa e Sea Watch - in collaborazione con Humanitarian Pilot Initiative - con l'aeroplano Moonbird. Diverse delle ong - che ...