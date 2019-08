Maltempo in Valtellina | frana a Valfurva | nessun ferito

Maltempo in Lombardia : neve oltre i 2mila metri in Valtellina e Valchiavenna : Anche in Lombardia, dalla notte, si è registrato un calo della temperatura, in particolare in provincia di Sondrio. A fondovalle sta piovendo mentre nevica a quote superiori ai 2200 metri in Valtellina e Valchiavenna. Le temperature si sono abbassate anche di 15°C nel territorio provinciale. L'articolo Maltempo in Lombardia: neve oltre i 2mila metri in Valtellina e Valchiavenna sembra essere il primo su Meteo Web.