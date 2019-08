Mafia foggiana | le rapine milionarie degli “specialisti” di Cerignola | assalti militari a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Tra di loro si definiscono “artisti”, citano spesso le imprese della banda guidata da George Clooney che in Ocean’s Eleven svaligiava i casinò di Las Vegas. La realtà è che sono criminali. Preparatissimi. Con un’organizzazione paramilitare. Armati fino ai denti e senza paura di sparare, anche 170 colpi come avvenne lungo la A12 nel 2016 in provincia di Livorno. Chirurgici e veloci, molto spesso concludono le loro azioni senza spargere sangue e portandosi a casa milioni di euro in pochi minuti. La caccia al colpo grosso – È il frutto dell’investimento, se così si può chiamare, fatto nei mesi precedenti: appostamenti, preparazione fisica e lavoro d’ingegno per non sbagliare nulla quando è il momento di entrare in azione. Se c’è un colpo a un portavalori, a tir carichi di merce preziosa o caveau imbottiti di soldi, di mezzo ci sono loro: i ...

