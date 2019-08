L' Ospite | precariato e divani senza speranza né disperazione

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) “Siamo felici o siamo solo tranquilli?” Il viaggio notturno “suidegli altri” del protagonista de ”L’”, il nuovo lungometraggio del regista toscano Duccio Chiarini, si snoda tutto attorno a questo significativo interrogativo. Il film, in uscita il prossimo 22 agosto, è stato presentato al Nuovo Sacher di Roma sotto l’egida severa e autorevole del padrone di casa, Nanni Moretti. L’intreccio tra i protagonisti, tutti coetanei attorno ai quarant’anni, mette in luce il vero problema che accomuna la gran parte delle donne e degli uomini nati nei primi anni Ottanta: l’indecisione e la profonda, quasi insanabile insicurezza, mix micidiale all’origine di un’insoddisfazione che porta il gruppo di quasi ex ragazzi a girovagare attorno a loro stessi in un viavaiparticolari ...

