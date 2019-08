L' oroscopo di domani 21 agosto | Leone poliedrico | Cancro arrogante

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) L'di mercoledì propone un quadro astrale impeccabile con la Luna in Ariete e Marte in Vergine. Gli altri pianeti, stabili in alcuni segni fortunati come quello delche accoglie Venere, incrociano le loro energie benefiche sprigionando sensazioni positive utili per evolvere. L'amore diventa così più ambizioso per Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete. Il lavoro avrà una spinta in più e sarà governato da Saturno stabile in Capricorno, che detta legge con rigore e rende molto efficienti anche i Pesci, Scorpione, Toro e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: ambiziosi e impazienti, vorrete avere tutto e subito. Prendete nuove iniziative, sia in amore che in campo professionale, avrete successo grazie al sostegno di una Luna nel segno carica di energia. Toro: Urano signore dell'efficienza, amplia il ...

