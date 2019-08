L' oroscopo del giorno | mercoledì 21 agosto | dubbi in amore per Leone | Scorpione positivo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Durante la giornata di21, i nativi Vergine si sentiranno molto più energici, mentre per il Sagittario ci saranno tanti successi sul posto di lavoro. Il Capricorno cercherà il successo sul posto di lavoro, mentre l'Ariete si sentirà particolarmente nervoso. Per ilsarà una giornata ricca diin, mentre il Toro inizierà a fare progetti per la stagione invernale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'della giornata di212019. Previsioni212019 segno per segno Ariete: nervosismo nei confronti di chi sta attorno, soprattutto verso i colleghi, che anche se alcuni avranno bisogno del vostro aiuto, cercheranno di farne a meno. Voto - 6 Toro: la stagione estiva sta per concludersi, e in questo momento di vacanza cercherete di pianificare alcuni progetti lavorativi in vista della stagione ...

