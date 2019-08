Life is Strange 2 | Nuovi dettagli sull’EPISODIO 4

Gamescom 2019 : Life is Strange 2 - Episode 4 si mostra nel trailer di lancio : Life of Strange 2 è in pieno svolgimento con l'episodio 4 che uscirà il 22 agosto 2019. Per quanto vicino, un nuovo trailer è stato mostrato alla Gamescom 2019 come parte dell'Opening Night Live.Lo sviluppatore Dontnod Entertainment si sta preparando a pubblicare la quarta puntata del gioco che continua la storia di Daniel e Sean dopo gli eventi dell'episodio 3. L'episodio finale è previsto per la fine di quest'anno a dicembre e concluderà la ...