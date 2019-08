Le notizie del giorno ore 19 | 30

Ultime notizie Roma del 20-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ovviamente politica in primo piano crisi di governo Conte si dimette il governo finisce qui le parole del premier al Senato a seguito gli interessi personali e di partito L’attacco di Conte e poi aggiunge dopo il dibattito andrò da Mattarella subito dopo il discorso della Premier è durato circa un’ora ha preso la ...

Ultime notizie Roma del 20-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 20 agosto spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno la situazione è diventata ormai esplosiva sulla Open Arms dopo 19 giorni di permanenza a bordo da parte degli ultimi 98 migranti ancora in attesa parcare In un porto sicuro questa mattina 9 di loro piedi in seguito altri cinque hanno deciso di gettarsi al mare per cercare di raggiungere a nuoto la terra ferma ma ...

Ultime notizie Roma del 20-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Il 20 agosto in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il giorno chiave per la crisi di governo alle 14:30 è iniziata la conferenza dei capigruppo in questo momento sono iniziati delle comunicazioni di Conte al Senato dopo l’intervento del premier comincerà il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbe però a giocare d’anticipo ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : CRISI: IL giorno DI CONTE, PRIMA IN AULA POI, FORSE, DA MATTARELLA Giornata chiave per la crisi con le comunicazioni alle 15 del premier al Senato a cui seguirà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni. Il presidente del Consiglio potrebbe però annunciare direttamente l'intenzione di dimettersi e andare dal Capo dello Stato. SALVINI "SENTIRÒ SE C'E' VOGLIA DI ANDARE AVANTI"; RENZI "NON MI INTERESSANO POLTRONE" Il leader ...

Ultime notizie Roma del 20-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Buona giornata chiave oggi per la crisi di governo Di Maio si affida Mattarella fermando che Salvini ha combinato un disastro c’è un governo con Renzi Lotti Boschi solo una bufala della Lega lex segretario del PD chiarisce mi sembra saggio che nessuno di noi sia dentro il governo io non ci sarò nessuno di non chiedere la benché minima poltrona e ...

Ultime notizie Roma del 20-08-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitalini in studio oggi sarà la giornata chiave per la crisi di governo alle 14:30 è in programma la conferenza dei capigruppo poi alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato dopo l’intervento del premier con il dibattito si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni con te potrebbero giocare d’anticipo enunciare direttamente la sua intenzione ...

