Le notizie del giorno ore 07 | 30

(Di martedì 20 agosto 2019) DOMANI IL CONTE-DAY: SCENARI APERTI, ZINGARETTI "GOVERNO FORTE O SI VA AL VOTO" Il premier andrà in Senato per la fiducia, attesa un'arringa difensiva sull'operato dell'esecutivo. Il leader dem intanto si smarca dai rumors su negoziati già avviati per costituire un esecutivo giallo-rosso: attendiamo le dichiarazioni e l'apertura della crisi, nessuna "caduta di tabu'" per un Conte bis. Anche Di Maio smentisce trattative in corso: è una bufala della Lega. E prepara una gestione 'collegiale della crisi. Renzi: votiamo contro il governo Conte-Di Maio-Salvini. Mattarella pronto a chiedere ai partiti di scoprire le carte. SALVINI: "GIOCHI DI PALAZZO VERGOGNOSO TRADIMENTO DEGLI ITALIANI" Il leader leghista all'attacco: decine di parlamentari renziani temono di perdere la poltrona. Poi dice a Di Maio: non faccia il furbetto, se ha un accordo con il Pd lo dica. NUCLEARE: RIPARTE LA CORSA AL ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? La coppia dei sogni Sanchez-Lukaku ?? Come stanno le 10 squadre… - Agenzia_Ansa : Tre anni dopo, #Amatrice e #Accumoli senza ricostruzione. Veglie e messe per ricordare le 249 vittime del 24 agosto… - GoalItalia : No secco del Bayern Monaco a Mandzukic: salta una cessione per la Juventus [?? Bild] -