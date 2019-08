Le malattie trasmesse dalle zanzare uccidono più di 700mila persone ogni anno

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Testa della zanzara Culex ripresa col microscopio Sem (foto: Dr Tony Brain/Science Photo Library/Getty Images Plus) Più diin tutto il mondo muoionoa causa di, fra cui la malaria, ma non solo. Ne parliamo oggi, 20 agosto, perché proprio in questo giornosi celebra il World Mosquito Day, la giornata mondiale per ricordare quanto questo piccolo insetto possa essere in certi casi molto pericoloso. A ricordare questa ricorrenza è l’Istituto superiore di sanità (Iss) insieme al ministero della Salute, che si impegnano nella lotta contro la malaria e le numerose. La data della giornata mondiale non è casuale: il 20 agosto del 1897 il medico britannico Sir Ronald Ross scoprì che ledi sesso femminile erano in grado di trasmettere la malaria agli esseri umani – scoperta che gli ...

