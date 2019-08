Le dimissioni di Giuseppe Conte | il Governo Lega – M5s è finito

Matteo Salvini - il retroscena : " dimissioni congelate" - il piano per togliersi dai piedi Giuseppe Conte : Matteo Salvini , in mezzo al solito capannello di giornalisti, ha il volto stanco e la zazzera fuori posto. La partita a scacchi che sta disputando si fa più dura giorno dopo giorno. Mossa dopo mossa. Ieri, per esempio, mentre tutti erano pronti a raccogliere le dimissioni della delegazione leghista

Va in ospedale per dolori di stomaco! Giuseppe muore due giorni dopo le dimissioni : Tre persone sono indagate per la morte di Giuseppe Rotunno, un uomo di 61 anni che si era rivolto al pronto soccorso del nosocomio salernitano nella speranza di risolvere i suoi problemi di salute. Era arrivato all’ospedale Luigi Curto di Polla, in provincia di Salerno, lamentando dei dolori di stomaco, ma a distanza di due giorni dalle dimissioni è deceduto. Tre persone sono indagate per la morte di Giuseppe Rotunno, un uomo di 61 ...