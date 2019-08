L’allenamento con i pesi è il nuovo fitness anti-age?

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Accelera il metabolismo Previene l'osteoporosiRallenta l'invecchiamento Tiene sotto controllo l'aumento di peso dovuti agli ormoniÈ fondamentale per completare l'allenamento cardioUnstudio, pubblicato lo scorso giugno sul Journal of Applied Physiology, dimostra che l’allenamento con iha dei benefici per il cervello. La ricerca è stata effettuata su dei topi da laboratorio ed è emerso che con dei, acquisiscono forza e cambiano anche l’ambiente cellulare all’interno del loro cervello, migliorando la loro capacità cognitive, oltre a ridurre la perdita di memoria legata all’età. La scoperta potrebbe avere importimplicazioni anche per la salute del nostro cervello soprattutto per i fan dell’allenamento in sala. Ci sono molte ricerche condotte in precedenza che indicano come un regolare esercizio aerobico, dalla camminata al jogging, ...

ReneIbarraD : RT @allgoalsnapoli: Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna della Campania, apre in prima pagina con il mercato e l'arrivo di Lozano… - allgoalsnapoli : Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna della Campania, apre in prima pagina con il mercato e l'arrivo di Lo… - infoitsport : Juventus, Sarri a lavoro con la polmonite ma non ha diretto l’allenamento -