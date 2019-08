La Tesla di Musk nello spazio ha compiuto il primo giro attorno al Sole

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) Viaggia a quasi 121mila chilometri orari ed è quindi ufficialmente la più veloce automobile dell’universo. È equipaggiata con ogni i comfort, e attrezzata per affrontare qualunque imprevisto: nel cruscotto è custodito un asciugamano e sul quadro comandi spicca la scritta “Don’t panic”, ormai celebre frontespizio della Guida galattica per autostoppisti (ogni riferimento ai libri di Douglas Adams è puramente casuale). Ma non è tutto. Per laRoadster di Elone per il suo silenzioso pilota, il manichino “Starman”, è arrivato il momento delle celebrazioni: negli scorsi giorni hanno infatti completato ilinauguraleal, in un viaggio che, a meno di imprevisti, dovrebbe vederli impegnati almeno per qualche altra decina di milioni di anni. Il lancio dell’auto Per i più smemorati può giovare un ripasso: parliamo dellaRoadster del 2008, cheha ...

