La svolta di Conte | da «notaio» del contratto a politico

Tav - Conte in Aula : "L'iter prosegue" Ora la svolta del premier è ufficiale : "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera Segui su affaritaliani.it