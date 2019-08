La serie di Ratchet & Clank sarà determinante nei piani futuri di Sony

Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Dopo la sorprendente rivisitazione diper PlayStation 4, in molti speravano in una nuova uscita per il famoso franchise. Fortunatamente, in seguito all'acquisizione di Insomniac Games da parte di, le possibilità per un nuovo titolo sono aumentate. Shawn Layden, boss dei Worldwide Studios, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che l'iconico duoneidella compagnia."Ci piace quello che hanno fatto con Spider-Man e cose comesono certamentevitali nel presente e nel futuro", ha detto. "Questo è ciò su cui ci stiamo concentrando."Certo, c'è sempre la possibilità che la società con sede a Burbank possa fare qualcosa di nuovo in futuro e, al riguardo, Shawn Layden ha detto: "se hanno idee su nuovi concetti di gioco, cosa naturale per ogni team, non vedremo l'ora che arrivi il futuro", ha concluso.Leggi altro...

