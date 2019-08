La rivoluzione finisce al mercato del pesce

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Che ci sarà mai da divertirsi? Ore 15,30 nell’aula del Senato della Repubblica, il Premier, ormai sull’orlo di diventare ex premier, parla da almeno 15 minuti, e sotto la volta affrescata della sala si accumula verso l’alto un’energia frizzante, di quelle allegrie contenute che accompagnano a volte i matrimoni, o le partite. Applausi, risate, interruzioni. Va bene che ormai non capitava da anni che un governo cadesse in aula, che per ricordare un altro momento come questo bisogna andare un bel po’ indietro, al 2008 in cui Prodi inciampò in un ormai dimenticato senatore trotzkista Franco Turigliatto, o al 1994 di Berlusconi defenestrato da un anonimo Dini; ed è altrettanto vero che la caduta di tutte le cadute, quella del 2011 di Silvio, fu festeggiata nelle piazze, ma mai passò per le aule del parlamento, derubate da tanto ...

